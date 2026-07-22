Bizarnosť prvej TRIEDY: Párik si to rozdával o ôsmej ráno rovno na NÁMESTÍ, všetko zatrhla polícia!

PARDUBICE - To, čo zbadali pardubickí mestskí policajti v strede námestia, je niečo, na čo len tak ľahko nezabudnú. Ich pozornosť a nutný zásah vyvolal pár ľudí, ktorý sa oddával milostným radovánkam priamo v centre pred zrakmi všetkých okoloidúcich.
Pardubická mestská polícia o prípade informovala na sociálnej sieti. "Milovať svojho blížneho je určite v poriadku. Nie sme si ale istí, či sa toto milovanie má odohrávať o 8:30 ráno na dlažbe uprostred triedy Mieru," skonštatovali s jemným humorom na úvod policajti.
V tom čase totiž blízko križovatky s Pernerovou ulicou nebolo síce množstvo ľudí, no rozhodne nešlo o ľudoprázdno. Viacerých ľudí znepokojila dvojica, ktorá sa na zemi oddávala milovaniu.
Polícia milostné hry rázne ukončila
"Hliadku zaujali dvaja ľudia, ktorí sa po sebe pohybovali na zemi. Nešlo len o strážnikov, ale aj svedkov bolo celkom dosť a na všetky strany. Neradi niekomu prerušujeme ranné zvyklosti, ale predsa len museli strážnici túto muchlovačku ukončiť," skonštatovala k prípadu mestská polícia v Pardubiviach s tým, že obidvoch opitých účastníkov milostných hier vyprevadila preč s pokutou.