Zomrela krásna Miss: Mala len 35 rokov!

JAMAJKA - Svet súťaží krásy zasiahla smutná správa. Vo veku iba 35 rokov zomrela bývalá finalistka Miss Universe Jamajka.
Vo veku iba 35 rokov zomrela finalistka súťaže Miss Universe Jamajka LaToya Malcolm. Kráska, ktorá ešte minulý rok bojovala o korunku krásy a zanechala za sebou množstvo zlomených sŕdc. Úmrtie LaToye Malcolm oznámila organizácia Miss Universe Jamajka prostredníctvom sociálnych sietí. Bývalá súťažiaca reprezentovala krajinu v národnom finále Miss Universe v roku 2024 a neskôr získala aj titul Miss Jamaica Bikini International.
Organizácia si na ňu zaspomínala dojímavými slovami: „S hlbokým zármutkom oznamujeme úmrtie bývalej účastníčky Miss Universe Jamajka LaToye Malcolm, ktorá hrdo reprezentovala súťaž v roku 2024. Naša úprimná sústrasť patrí jej rodine, priateľom a všetkým blízkym. Odpočívaj v pokoji, LaToya. Nikdy na teba nezabudneme.“ LaToya sa nevenovala iba modelingu.
Na Jamajke bola známa aj ako herečka, zabávačka a tanečná lektorka. Jej život však nebol bez bolestivých chvíľ. Krátko pred súťažou krásy prišla o svojho otca, no napriek obrovskej strate sa rozhodla nevzdať. Tréning dokončila a domov si napokon odniesla víťaznú korunku. Po triumfe venovala emotívny odkaz práve jemu. Príčina úmrtia mladej finalistky zatiaľ zostáva neznáma.