Otravujú vás octomilky? Odborníci prezradili jednoduché triky, ako sa ich zbaviť raz a navždy

LONDÝN – Stačí prezreté ovocie, kvapka vína alebo zvyšky jedla v odtoku a kuchyňu môžu zaplniť desiatky drobných mušiek. Odborníci vysvetľujú, prečo sa octomilky objavujú najmä v lete a aké jednoduché opatrenia ich dokážu účinne zlikvidovať.
Drobné mušky poletujúce okolo ovocia či kuchynského drezu patria medzi najčastejšie letné problémy v domácnostiach. Hoci sú octomilky pre človeka väčšinou neškodné, dokážu sa rozmnožovať neuveriteľne rýchlo. Jedna samička môže naklásť stovky vajíčok a za priaznivých podmienok sa z nich dospelé jedince vyvinú už za niekoľko dní.
Podľa odborníkov ich najviac priťahuje prezreté alebo nahnité ovocie, zelenina, zvyšky sladkých nápojov, vína či piva, ale aj vlhké kuchynské odtoky, odpadkové koše alebo znečistené recyklačné nádoby. Často si ich pritom ľudia prinesú domov už s nakúpeným ovocím, na ktorom sa môžu nachádzať vajíčka.
Jednou z najúčinnejších metód je odstránenie zdroja potravy. Odborníci odporúčajú prezreté ovocie okamžite skonzumovať, uložiť do chladničky alebo vyhodiť. Pravidelne by sa mali čistiť aj kuchynské odtoky, v ktorých sa hromadia zvyšky organického materiálu. Rovnako dôležité je denne vynášať odpad a dôkladne umývať nádoby na triedený zber.
Pomôže aj domáca pasca
Ak sa mušky už premnožili, pomôcť môže jednoduchá pasca z bežných surovín. Do pohára nalejte jablčný ocot, pridajte jednu alebo dve kvapky prostriedku na umývanie riadu a nádobu prekryte potravinovou fóliou, do ktorej urobíte niekoľko malých otvorov. Vôňa octu mušky priláka dovnútra, no kvôli saponátu už nedokážu z tekutiny odletieť.
Niektorí odporúčajú použiť namiesto octu zvyšok červeného vína alebo kúsok prezretého ovocia vložený do pohára s papierovým lievikom. Odborníci však upozorňujú, že pasce samy osebe problém nevyriešia, pokiaľ zostane v domácnosti zdroj, na ktorom sa mušky ďalej rozmnožujú.
Prevencia je najúčinnejšia
Najlepšou ochranou je dôsledná hygiena. Ovocie je vhodné po prinesení domov umyť a počas horúcich dní skladovať radšej v chladničke. Kuchynskú linku treba pravidelne utierať, nenechávať na nej zvyšky štiav ani omrvinky a po použití opláchnuť fľaše či plechovky od sladkých nápojov.
Ak sa octomilky objavujú opakovane aj napriek dôkladnému upratovaniu, odborníci odporúčajú skontrolovať odtoky, priestor pod chladničkou alebo miesta, kde sa skladujú zemiaky, cibuľa či iná zelenina. Často sa totiž ukáže, že príčinou je jedno zabudnuté nahnité ovocie alebo zelenina, ktoré vytvorili ideálne prostredie na ich rozmnožovanie.