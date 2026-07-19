Zábery ako z APOKALYPSY blízko obľúbenej dovolenkovej oblasti! VIDEO Ľudí museli evakuovať

ZARAGOZA - V španielskej provincii Zaragoza vypukol masívny lesný požiar, ktorý už zničil viac ako 30-tisíc akrov pôdy – plochu veľkú ako napríklad slovenské mesto Martin. Ide o najväčší požiar, aký Španielsko tento rok zaznamenalo. Plamene sa šíria v blízkosti obľúbenej dovolenkovej oblasti, označovanej ako „skrytý klenot“ regiónu.
Zábery z miesta ukazujú obrovské jazyky ohňa, ktoré sa valia cez borovicové lesy, zatiaľ čo oblohu dusí hustý oranžový dym. Požiar sa začal v stredu (16. 7.) v oblasti Cerro de Cinco Villas, no v priebehu niekoľkých dní sa jeho rozloha zdvojnásobila. Úrady potvrdili, že požiar je stále „veľmi aktívny“ a jeho šírenie komplikuje vietor a vysoké teploty, píšu noviny The Sun.
Plamene si vynútili evakuáciu obyvateľov z viacerých dedín v Zaragoze – Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba a Uncastillo – ako aj z Petilla de Aragón v Navarre. Pre utečencov bol zriadený núdzový prístrešok v miestnom športovom centre. Do akcie bola povolaná aj armáda. Na mieste zasahujú stovky záchranárov a 19 lietadiel, ktoré sa snažia zastaviť postup ohňa.
Zatknutý podpaľač
Vo štvrtok polícia zatkla muža podozrivého zo založenia požiaru. Svedkovia ho videli utekať z miesta, kde sa oheň začal šíriť. V jeho batohu našli niekoľko horľavých predmetov. Polícia potvrdila, že muž má kriminálnu minulosť – už v minulosti bol odsúdený za podpaľačstvo v iných častiach Španielska.
Regionálny minister životného prostredia Carlos Novillo ho označil za „bezcitného jednotlivca, ktorý spôsobil obrovský požiar a ohrozil životy ľudí“.
Ďalšie požiare v krajine
Zaragoza nie je jediným miestom, ktoré bojuje s ohňom. V Guadalajare požiar zničil viac ako 2.200 akrov v priebehu niekoľkých hodín. Evakuované boli obce La Mierla, Muriel a Umbralejo. V Madride plamene spálili 170 akrov a z letného tábora museli evakuovať 50 detí.
Situácia prichádza len týždeň po tragickom požiari v Almerii, kde zahynulo 13 ľudí, vrátane najmenej siedmich Britov.