Dráma na ulici: VIDEO Medveď napadol 6-ročného chlapca! Pes hrdina zahnal šelmu na útek

TORRINGTON - Desivé sekundy zachytila bezpečnostná kamera pri rodinnom dome v americkom štáte Connecticut. Na šesťročného chlapca sa rozbehol čierny medveď, no skôr než k nemu stihol dobehnúť, zasiahol rodinný pes Bella. Jeho odvážny čin si vyslúžil aj oficiálne ocenenie.
Pokojné sviatočné popoludnie sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenilo na boj o život. Šesťročný Colton Tazzara sa 4. júla hral pred domom v meste Torrington v americkom štáte Connecticut, keď sa z ničoho nič objavil čierny medveď a rozbehol sa priamo k nemu.
Na dramatických záberoch z bezpečnostnej kamery je vidieť, ako chlapec zostáva stáť len niekoľko metrov pred šelmou. V rozhodujúcej chvíli však na scénu vbehne rodinná fenka Bella, kríženec huskyho, ktorá sa bez zaváhania postaví medzi dieťa a medveďa.
Medveďa zahryzla a zahnala do lesa
Otec chlapca Jeffery Tazzara povedal televízii ABC News, že ešte predtým, ako uvidel, čo sa deje, počul nezvyčajné štekotanie.
„Bol to úplne iný štekot, než na aký sme u Belly zvyknutí. Hneď som vedel, že niečo nie je v poriadku,“ opísal.
Podľa jeho slov Bella medveďa dobehla priamo na príjazdovej ceste, zahryzla sa mu do zadnej časti tela a prinútila ho zmeniť smer. Šelma pri úteku narazila do zaparkovaného člna, prebehla popod neho a následne zmizla medzi domami v neďalekom lese. O incidente informovali televízia ABC News aj denník New York Post.
Z hrdinky sa stala celebrita
Video sa po zverejnení okamžite začalo šíriť internetom a získalo milióny pozretí. Odvážna Bella sa za pár dní stala miestnou celebritou.
Dňa 17. júla jej predstavitelia štátu Connecticut odovzdali oficiálne uznanie za statočnosť a odmenili ju aj psími maškrtami. Štátny senátor Stephen Harding vyhlásil, že jej odvaha pripomína výnimočné puto medzi domácimi miláčikmi a ich rodinami a ukazuje, akých hrdinských činov sú zvieratá schopné.
Medvede sa pri domoch objavujú čoraz častejšie
Prípad zároveň opäť otvoril diskusiu o čoraz častejších stretoch ľudí s medveďmi v štáte Connecticut. Len obyvatelia mesta Torrington nahlásili tamojším úradom od začiatku roka už stovky pozorovaní medveďov v blízkosti domov.
Úrady preto opakovane vyzývajú obyvateľov, aby pri stretnutí so šelmou zachovali odstup, nesnažili sa ju prikrmovať a odstránili zo svojich pozemkov všetko, čo by ju mohlo prilákať. Podľa odborníkov počet čiernych medveďov v štáte v posledných desaťročiach rastie, a s tým pribúda aj ich výskyt v obývaných oblastiach.