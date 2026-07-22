Krainová rozpútala vojnu s hejtermi, neumlčí ju nič: Nenechajte si strčiť vlastné gule do zadku!

PRAHA – Čím viac hejtov, tým hlasnejšie kričí aj Simona Krainová.
Len nedávno sociálnymi sieťami i médiami preletela kauza, ktorá začala jedným komentárom na adresu Krainovej syna. Modelka ho vyhodnotila ako neprípustný zásah do súkromia jej dieťaťa a na sociálnej sieti sa rozbehla ostrá vojna. Konflikt sa zmenil na ostrý verejný spor s právnymi krokmi na oboch stranách. Prešlo len pár dní a ktosi si podal Simonu za jej nevyholené podpazušie. „Ak je najväčšou senzáciou v roku 2026 ženské podpazušie, potom máme ako spoločnosť oveľa väčší problém ako pár chlpov,“ napísala pohoršene.
„Áno. Som "holka" z paneláka. Som ostrá. Čo na srdci, to na jazyku. Ale hlavne som mama. A svoju rodinu a svojich najbližších budem chrániť vždy,“ píše s tým, že ak sa niekto začne obtierať o jej deti alebo ľudí, ktorých miluje, „fakt nečakajte, že budem mlčať,“ tvrdí odhodlane. Zároveň tvrdí, že za tridsať rokov sa jej nestalo, že by za ňou niekto prišiel a povedal: „"Simona, ohoľte si podpazušie. Zmeňte filter. Urobte si ďalšiu plastiku." Tieto hrdinské prejavy vznikajú hlavne doma na gauči. Telefón v jednej ruke, pohár vína v druhej a zrazu je z vás Rocky Balboa, ty vole. Expert na cudzí život. Len nejako nezostáva čas stať sa expertom na ten vlastný,“ hodnotí Simona.
A pokračuje ďalej: „Veľa z vás o mne hovorí, že som konfliktná. Lenže si skúste všimnúť jednu maličkosť. Ja tie konflikty nezačínam. Mne by v živote nenapadlo liezť na cudzí profil a písať žene, že je stará, chlapovi, že je malý, upozorňovať na vzhľad alebo zdravotný problém cudzieho dieťaťa, riešiť cudzie podpazušie, vrásky alebo filtre. Toto fakt nie je môj šport. Ja sa len odmietam tváriť, že je to v poriadku vo chvíli, keď to niekto urobí mne. Nezačínam!!! Len sa nenechám kopnúť bez toho, aby som kopla späť,“ razantne sa obhajuje.
A pridáva aj slová o tom, že jej veľa ľudí vravelo či písalo, že ako verejne známa osoba musí byť na to zvyknutá. „Hej? Kto vás toto naučil? Existuje nejaká príručka internetových mudrcov? Moja babička hovorila: "Keď nemáš čo pekného povedať, tak drž hubu." Tak skúste byť menej internetoví trpaslíci a trochu viac obri. Nie followerstvom. Charakterom. A hlavne si nenechajte vziať vlastný názor. A ešte jedna dobre mienená rada na záver. Nenechajte si nikdy strčiť vlastné gule do zadku. Pretože potom z vás zostane presne tá banda lúzrov, ktorá sa celý deň obtiera o cudzie životy, cudzie deti, cudzie telá a cudzie rozhodnutia. A to predsa fakt nechcete. Pretože ja sa nezmením, stay tuned the show must go on,“ uzavrela nateraz tému hejterstva.
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