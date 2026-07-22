Zrážka so zverou sa stala mladému motorkárovi (†20) osudnou! FOTO Nestihol zareagovať, tragické následky

TURČIANSKE TEPLICE - Osudná zrážka so zverou stála mladého muža život. Utorkový podvečer poznačila tragická dopravná nehoda motorkára.
K nehode došlo ceste I/65 v katastri mesta Turčianske Teplice. "Vodič riadil motocykel zn. Kawasaki v smere jazdy od Turčianskych Teplíc na Banskú Bystricu, pričom mu mala náhle do jazdnej dráhy vbehnúť lesná zver," uviedla polícia.
Po strete so zverou motorkár spadol a to sa mu stalo osudným. "Na miesto boli vyslaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice Turčianske Teplice. Hasiči poskytli zranenému predlekársku prvú pomoc a pomohli ho naložiť do vozidla Záchrannej zdravotnej služby," uviedli hasiči. 20-ročný mladík, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
"Apelujeme na vodičov, aby zvýšili na cestách opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla a dodržiavali dopravné predpisy," odkázala polícia.
Hasiči havarovaný motocykel zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ho naložiť na vozidlo odťahovej služby a očistili vozovku.