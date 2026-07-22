AKTUÁLNE V Bratislave došlo k vykoľajeniu vlaku! Železničná spoločnosť zverejnila DETAILY

(Zdroj: ZSSK)
BRATISLAVA - Na železnici v Bratislave došlo k nehodovej udalosti. Na stanici v bratislavskom Novom Meste došlo k vykoľajeniu súpravy vlaku pri posune.
Na udalosť upozornila stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR na sociálnej sieti Facebook.
Udalosť potvrdila aj Železničná spoločnosť Slovensko. "Dnes došlo v obvode železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto počas bežného posunu súpravy ZSSK k vykoľajeniu jedného vozňa. Súprava bola bez cestujúcich a nikto sa nezranil. Doterajšie informácie nenasvedčujú pochybeniu rušňovodiča ZSSK. Príčinu udalosti a okolnosti na železničnej infraštruktúre preverujú ŽSR aj ZSSK," uviedli.
V dôsledku udalosti meškal jeden vlak, inak pravidelná osobná doprava nebola ovplyvnená.
(Zdroj: ZSSK)
(Zdroj: ZSSK)
(Zdroj: ZSSK)