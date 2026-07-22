Obrovská novinka v Novákoch: V areáli bývalej uhoľnej elektrárne vzniklo najväčšie batériové úložisko na Slovensku

NOVÁKY - Slovenské elektrárne (SE) uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie vzniklo v areáli bývalej uhoľnej elektrárne Nováky a pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Lenka Šarláková.
Zariadenie má výkon 36 megawattov (MW) a kapacitu 72 megawatthodín (MWh), poskytovať bude primárnu reguláciu výkonu (FCR) a pomáhať tak udržiavať frekvenčnú stabilitu elektrizačnej sústavy. „Keďže bude pracovať podobne ako prečerpávacia elektráreň, teda v čase prebytku elektrinu akumulovať a počas špičiek zaťaženia elektrinu dodávať do siete, pomôže zároveň efektívnejšie integrovať obnoviteľné zdroje energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy,“ uviedla Šarláková.
Batériové úložisko pozostáva z dvoch zariadení - 12 MW a 24 MW. Na časť úložiska s výkonom 24 MW získali SE nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 3,7 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Dotácia pokryla 45 % oprávnených nákladov projektu.
Koniec éry uhlia
Transformáciu Novák zaradil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Branislav Strýček medzi najviditeľnejšie príklady zmien, ktorými dnes energetika prechádza. „Miesto, ktoré bolo dlhé desaťročia symbolom výroby elektriny z uhlia, dnes pomáha zvyšovať flexibilitu elektrizačnej sústavy a vytvára podmienky pre ďalší rozvoj bezemisných a obnoviteľných zdrojov,“ skonštatoval Strýček. Batériové úložiská sa podľa neho stávajú nevyhnutnou súčasťou modernej energetiky a toto zariadenie je prvým veľkým krokom SE, okrem pilotného projektu na vodnej elektrárni Dobšiná, v budovaní portfólia technológií, ktoré budú energetiku budúcnosti dopĺňať popri jadrových a vodných elektrárňach.
Úložisko vzniklo na mieste bývalej 110-kilovoltovej (kV) rozvodne, ktorá bola mimo prevádzky od roku 2015. Elektrárne pred začiatkom výstavby odstránili pôvodnú technológiu a pripravili územie pre novú energetickú infraštruktúru. Systém tvorí 22 batériových kontajnerov doplnených o výkonové meniče, riadiacu a monitorovaciu techniku či bezpečnostné systémy vrátane elektrickej požiarnej signalizácie.
Ušetrili čas aj peniaze
„Pri realizácii projektu spoločnosť využila aj existujúce transformátory, ktoré boli dlhodobo udržiavané v dobrom technickom stave. Vďaka tomu bolo možné pripojiť úložisko do 110 kV siete bez potreby budovania novej transformačnej infraštruktúry, čo výrazne urýchlilo realizáciu projektu a umožnilo efektívne využiť existujúce zariadenia,“ priblížila ďalej Šarláková.
Riadiaci systém úložiska je prepojený s riadením Elektrární Nováky (ENO), Hydroenergetickým dispečingom v Trenčíne a centrálnym Riadením obchodu a výroby elektriny v Bratislave, čo umožňuje jeho okamžitú aktiváciu pri poskytovaní FCR.
Výstavbou nového batériového úložiska sa podľa riaditeľa ENO Miroslava Piačeka začína nová etapa v histórii ENO. „Táto lokalita bola viac ako 70 rokov spojená s výrobou elektriny z uhlia. Dnes sa z nej stáva centrum moderných technológií. Vnímame to ako príležitosť zachovať energetický charakter tejto lokality, vytvárať nové uplatnenie pre našich zamestnancov a potvrdiť, že Nováky zostávajú dôležitou súčasťou hospodárskeho a energetického života regiónu aj po ukončení uhoľnej éry,“ dodal.