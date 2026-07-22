Napätie na hraniciach s Bieloruskom: Vojaci museli použiť slzotvorný plyn aj varovný výstrel

RIGA - Lotyšskí vojaci použili slzotvorný plyn a jeden varovný výstrel, aby zastavili skupinu migrantov snažiacu sa vstúpiť do krajiny zo susedného Bieloruska. Oznámila to v stredu lotyšská armáda, píše o tom agentúra Reuters.
Lotyšská armáda na sociálnej sieti X napísala, že najmenej piati migranti sa pokúšali dostať do Lotyšska, pričom sa správali agresívne voči vojakom strážiacim hranicu. Incident sa údajne stal počas uplynulých 24 hodín. „S cieľom zastaviť toto protizákonné konanie a zabrániť ďalšej eskalácii situácie použili vojaci slzotvorný plyn,“ napísala armáda. „Keďže títo jednotlivci naďalej ignorovali zákonné požiadavky stráže a správali sa agresívne, bol použitý jeden varovný výstrel do vzduchu, po ktorom sa títo jednotlivci stiahli na bieloruské územie,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Lotyšsko, Poľsko a Litva v minulosti obvinili Bielorusko a Rusko z usmerňovania migračných rokov z Blízkeho východu a Afriky s cieľom destabilizovať situáciu. Minsk aj Moskva tieto obvinenia popierajú. Lotyšský premiér Andris Kulbergs v rozhovore pre Reuters minulý týždeň vyhlásil, že počet migrantov snažiacich sa vstúpiť na lotyšské územie z Bieloruska sa v poslednom období zdvojnásobil. Presné číslo neuviedol, situáciu však označil za „hybridnú hrozbu“, ktorá prinútila Lotyšsko zdvojnásobiť počet pohraničníkov na hranici s Bieloruskom.
„Máme tu vážnu situáciu... Museli sme nasadiť oveľa viac zdrojov, než s ktorými sme počítali. Ale zvládame to veľmi dobre,“ uviedol Kulbergs. „(Migrácia) vyvoláva v spoločnosti obavy a narúša životy ľudí,“ dodal s tým, že na hranici pomáhajú lotyšskej pohraničnej stráži aj vojaci a tiež litovskí a estónski pohraničníci. Poľské bezpečnostné zložky v decembri 2021 použili na migrantov hádžucich kamene cez hranicu z Bieloruska vodné delá. Na hranici sa vtedy zhromaždili tisíce migrantov, ktorí sa pokúšali vstúpiť na územie Európskej únie.