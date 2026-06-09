Tvrdé slová z Bieleho domu: Trump varoval Netanjahua pred ďalšou vojnou s Iránom!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios zverejnenom v pondelok uviedol, že izraelského premiéra Benjamina Netanjahua varoval, že pokiaľ obnoví vojnu s Iránom, mohol by sa v boji ocitnúť sám. Informuje o tom agentúra Reuters a AFP a denník The Guardian.
„Povedal som: ‚Bibi, radšej si dávaj pozor alebo budeš čoskoro sám‘,“ citoval Axios slová amerického prezidenta. K rozhovoru údajne došlo po tom, čo Izrael v nedeľu spustil letecké útoky na Bejrút a Irán odpovedal útokom na Izrael. Podľa informácií Axiosu sa Izrael pred Trumpovým varovaním pripravoval na najväčší útok na Irán od apríla. Šéf Bieleho domu portálu povedal, že ho o zastavenie Netanjahua požiadalo päť rôznych krajín Blízkeho východu. Kontaktovali ho vraj aj predstavitelia Iránu a povedali mu, že „už nebudú útočiť a požiadali nás, aby sme Izraelu povedali, aby už neútočil“.
K telefonátu medzi Trumpom a Netanjahuom došlo v čase medializovaných správ o čoraz napätejších vzťahoch medzi dvoma lídrami, pričom Trump v nedávnom telefonáte povedal Netanjahuovi, že je „úplne šialený“.
Irán spustil útoky v Libanone
Teherán spustil útoky v nedeľu večer v reakcii na operácie Izraela v Libanone proti militantnému hnutiu Hizballáhu napriek prímeriu medzi Bejrútom a Tel Avivom. Ten následne zaútočil na Irán. Libanonský prezident Džúzíf Awn vo vyhlásení pre stanicu CNN v pondelok uviedol, že sa s Netanjahuom nestretne, „kým sa neskončí vojna“. „Nestretnem sa s Netanjahuom, kým nebude dosiahnutá dohoda o ukončení vojny. Izraelskej vláde hovoríme, že vojenské riešenie nikdy nezabezpečí bezpečnosť pre severný Izrael,“ uviedol.
„Nemáme inú možnosť, ako rokovať, a snažíme sa využiť osobný záujem prezidenta Trumpa na ukončení tohto konfliktu. Navrhovaná je dohoda o neútočení alebo bezpečnostná dohoda, ale čo sa týka mierovej dohody, sme súčasťou Arabskej iniciatívy,“ doplnil Awn. Izraelský útok v meste Súr na juhu Libanonu si v pondelok vyžiadal najmenej päť mŕtvych a osem zranených. Podľa tamojšieho rezortu zdravotníctva sú medzi zranenými aj záchranári Červeného kríža.