Trumpova imigračná politika zasahuje aj MS vo futbale: Odmietnuté víza, zadržania a napätie medzi FIFA a USA

WASHINGTON - Prísna imigračná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa sa premieta do majstrovstiev sveta vo futbale v Spojených štátoch. Úrady na amerických letiskách v posledných dňoch odopreli vstup do krajiny somálskemu rozhodcovi Omarovi Abdulkadirovi Artanovi a fotografovi irackého tímu. Futbalisti z Iránu, krajiny vo vojne s USA a Izraelom, boli nútení ubytovať sa v Mexiku po tom, čo im americká vláda zakázala v USA prenocovať. Fanúšikovia z viacerých krajín nedostali víza, hoci majú na vstupenky na zápasy. Píšu o tom americké médiá.
"Všetci budú budúci rok vítaní v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch na majstrovstvách sveta FIFA," vyhlásil vlani podľa rozhlasovej stanice NPR predseda Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. Dodal, že USA sú odhodlané zaistiť hladké cestovanie tak, aby sa udalosti mohli zúčastniť fanúšikovia z celého sveta.
Somálskemu rozhodcovi zamietli vstup do USA
Artanovi v sobotu zamietli vstup do krajiny na letisku v Miami. Tridsaťštyriročný Somálec, ktorého imigrační úradníci vypočúvali 11 hodín, odcestoval späť do Istanbulu. FIFA krátko potom uviedla, že na šampionáte, kde sa mal predstaviť ako prvý somálsky rozhodca v histórii a pískať piatkový zápas skupiny A medzi českou reprezentáciou a Kóreou, nakoniec nebude.
O vízach rozhoduje hostiteľská krajina
"O tom, komu bude udelené vízum a kto bude vpustený do krajiny, rozhoduje v konečnom dôsledku hostiteľská vláda," uviedla v reakcii FIFA. Nemenovaný predstaviteľ Trumpovej administratívy oznámil stanici CNN, že previerka Artana odhalila napojenie na osoby podozrivé z členstva v teroristických organizáciách.
Artan sa v Somálsku teší statusu ikony a je "symbolom odolnosti," povedal denníku The Washington Post (WP) poradca somálskeho ministerstva športu Ciise Aden Abshi. Artan podľa neho pred odletom do USA získal vízum. "Celá krajina je teraz naštvaná," uviedol Abshi. Fanúšikovia sa podľa neho hnevajú na americkú vládu aj na FIFA. Šampionát by podľa neho mala hostiť krajina, ktorá dáva všetkým rovnakú príležitosť. Somálsko je jednou z krajín, ktorej občanom administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vlani v júni zakázala vstup do krajiny. Trump sa o Somálkoch a ich komunite v Spojených štátoch opakovane vyjadruje hanlivo. Označil ich napríklad za odpad a vyhlásil, že ich krajina zapácha.
"Majstrovstvo sveta v roku 2026 vnímam ako obrovský paradox. Na jednej strane sa ho zúčastní viac tímov ako kedykoľvek predtým. Na druhej strane to kvôli politike Trumpovej administratívy vyzerá ako majstrovstvá sveta založené na vylúčení skôr ako na inklúzii," povedal NPR Jules Boykoff, profesor politológie na Pacifý.
Irackého fotografa zadržali na letisku v Chicagu
Oficiálneho fotografa irackého tímu, Taláha Saláha, imigračné úrady na O'Hareovom medzinárodnom letisku v Chicagu zadržali v piatok, keď tam priletel ako člen 53-člennej irackej delegácie. "Americké úrady ho požiadali o telefón, tak im ho dal. Po 12 hodinách zadržiavania sa mu rozhodli zakázať vstup do krajiny," povedal WP člen Irackej futbalovej federácie. Iracký futbalový útočník Ajman Husajn bol tiež zadržaný, ale úrady mu nakoniec vstup do USA umožnili.
Hráči Iránu získali víza minulý týždeň, ale viac ako desiatke členov podporného personálu vstup do krajiny nebol povolený, vrátane Mehdiho Tádže, predsedu Iránskej futbalovej federácie. Keďže nemôžu v USA zostať cez noc, iránski futbalisti budú lietať na zápasy skupiny G proti Novému Zélandu a Belgicku do Los Angeles a na duel proti Egyptu do Seattlu.
Teherán obviňuje USA z porušenia pravidiel FIFA
"Americká vláda v praxi odopiera iránskej reprezentácii právo hrať na majstrovstvách sveta za normálnych podmienok a bez zbytočného tlaku a stresu," napísalo veľvyslanectvo Iránu v Turecku na sociálnej sieti X. Zaobchádzanie s iránskym tímom podľa príspevku porušuje predpisy FIFA a nespĺňa povinnosti USA ako hostiteľskej krajiny.
Senegalská federácia rieši kontroverzné kontroly hráčov
Senegalská futbalová federácia sa v utorok snažila objasniť video šíriace sa na sociálnych sieťach, na ktorom sú senegalskí futbalisti podrobení bezpečnostnej kontrole na letiskovej ploche v Raleigh v Severnej Karolíne pred odletom do San Antonia v Texase. Zábery vyvolali obvinenia z diskriminačného zaobchádzania. Podľa senegalskej federácie hráči prišli z hotela priamo na letiskovú plochu s cieľom urýchliť cestovanie.
Majstrovstiev sveta vo futbale sa zúčastní 48 krajín. Agresívna protiimigračná kampaň Trumpovej administratívy vyvolala hnev, strach a zmätok ešte pred začiatkom zápasov. Fanúšikovia z krajín, ktorých občania potrebujú na vstup do USA vízum, uvádzajú, že narážajú na zbytočné komplikácie. Niektorí preto snahu sledovať zápasy naživo vzdali. Viac ako 2000 pracovníkov štadióna SoFi v Los Angeles sa v piatkovom hlasovaní zhodlo na možnosti vyhlásiť štrajk, pokiaľ im nebude zaručené, že agenti Úradu pre imigráciu a clá (ICE) nebudú na štadióne av jeho okolí vykonávať protiimigračné razie.