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Netanjahu zase dostal vynadané: Trump si nebral servítky! Ignorantstvo a stupidita

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Americký prezident Donald Trump (vpravo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Napätie medzi Donaldom Trumpom a Benjaminom Netanjahuom prudko rastie. Americký prezident sa obáva, že izraelské útoky môžu zmariť pripravovanú dohodu s Iránom, na ktorej jeho administratíva pracuje už niekoľko mesiacov.

Napätie medzi oboma lídrami podľa najnovších informácií naďalej rastie. Server Axios informoval, že Trump počas ďalšieho telefonátu varoval Netanjahua pred pokračovaním eskalácie konfliktu s Iránom. Americký prezident mu mal povedať, že ak bude Izrael ďalej postupovať súčasným spôsobom, môže sa ocitnúť v medzinárodnej izolácii.

„Bibi, mal by si byť opatrný, inak veľmi skoro zostaneš sám,“ odkázal podľa zdrojov Trump izraelskému premiérovi. Podľa Axiosu tým naznačil, že trpezlivosť Washingtonu s ďalším rozširovaním konfliktu nie je neobmedzená.

Blízky východ opäť na hrane

Prvé priame ostreľovanie medzi Izraelom a Iránom od uzavretia aprílového prímeria vyvolalo vo Washingtone mimoriadne znepokojenie. Prezident USA Donald Trump reagoval nezvyčajne ostro a vyzval obe strany, aby okamžite zastavili ďalšiu eskaláciu.

Šéf Bieleho domu naznačil, že pokračovanie bojov môže zničiť dlhé mesiace diplomatických rokovaní medzi Spojenými štátmi a Teheránom. Na svojej sociálnej sieti Truth Social odkázal, že cesta k ukončeniu konfliktu existuje, no podľa neho ju blokuje nerozvážnosť politických lídrov.

„Obe strany chcú konečné prímerie. V ceste im stojí ignorantstvo a stupidita,“ napísal Trump. Zároveň zdôraznil, že americké opatrenia voči Iránu zostanú v platnosti až do uzavretia definitívnej dohody.

Konflikt odštartoval útok na Bejrút

Novú vlnu napätia spustil nedeľný izraelský útok na libanonské hlavné mesto Bejrút. Krátko nato nasledovala výmena úderov medzi Izraelom a Iránom, ktorá vyvolala obavy z ďalšieho rozšírenia konfliktu v regióne.

Iránska agentúra Fars následne informovala, že Teherán po Trumpovej výzve ukončil odvetné operácie. Iránske ozbrojené sily však zároveň upozornili, že ak Izrael znovu zaútočí na Libanon, odpoveď bude ešte tvrdšia než doteraz.

Podobný signál vyslala aj izraelská strana. Podľa televízie Channel 12 Izrael zastavil priame údery proti Iránu, no pokračovať chce v operáciách proti militantnému hnutiu Hizballáh, ktoré podporuje Teherán.

Spor, ktorý rozdeľuje dvoch spojencov

Práve vojenské operácie proti iránskym spojencom sa v posledných týždňoch stali hlavným zdrojom napätia medzi Donaldom Trumpom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Americký prezident presadzuje diplomatické riešenie a snaží sa vytvoriť priestor na dokončenie pripravovanej dohody s Iránom. Jednou z jej súčastí má byť aj ukončenie bojov v Libanone.

Podľa libanonských úradov si boje od marca vyžiadali viac ako 3 500 obetí a vyše milión ľudí musel opustiť svoje domovy. Ide približne o pätinu populácie krajiny.

Telefonát plný emócií

Server Axios informoval, že Trump po prvom iránskom útoku okamžite telefonoval Netanjahuovi a snažil sa ho odradiť od ďalšej odvety.

„Sme blízko k tomu, aby sme dosiahli niečo významné z pohľadu dohody,“ mal podľa zdrojov povedať americký prezident počas rozhovoru. Argumentoval tým, že po mesiacoch vyjednávania by bolo nezmyselné ohroziť možný prelom v záverečnej fáze rokovaní.

Izrael však napriek tomu podnikol sériu útokov na viaceré ciele na území Iránu.

„Pravidlá určujem ja“

Trump ešte pred vypuknutím najnovšej krízy vystupoval sebavedomo. V rozhovore pre Financial Times vyhlásil, že výsledok amerických rokovaní s Iránom bude musieť Izrael akceptovať. „Ja určujem pravidlá. Ja určujem všetky pravidlá. Nie on,“ povedal o Netanjahuovi.

Podľa informácií Axiosu nejde o prvý vážny konflikt medzi oboma lídrami. Už niekoľko dní pred najnovšou eskaláciou mali viesť mimoriadne ostrý telefonický rozhovor. Hlavnou témou boli opäť izraelské operácie v Libanone a obavy Bieleho domu, že môžu pochovať pripravovanú mierovú dohodu.

Mal zaznieť aj vulgárny výbuch

Zdroj oboznámený s rokovaniami pre Axios uviedol, že Trump považuje súčasné rozhovory za rozhodujúcu fázu. „Prezident si myslí, že sme v poslednej štvrtine zápasu. Tri mesiace sme na tom pracovali a teraz je čas to dokončiť,“ citoval portál amerického predstaviteľa.

Podľa ďalších zdrojov mala diskusia medzi Trumpom a Netanjahuom prerásť do mimoriadne emotívnej výmeny názorov. Americký prezident mal izraelskému premiérovi povedať: „Ty si sa načisto zbláznil. Keby nebolo mňa, sedel by si vo väzení. Zachraňujem ti krk.“

Počas rozhovoru mal údajne zaznieť aj ďalší výbuch hnevu. „Čo to, dopekla, robíš?“ mal Trump kričať na svojho dlhoročného spojenca.

Viac o téme: útokyDonald TrumpIránLibanonBejrútBenjamin NetanjahuMierové rokovania
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