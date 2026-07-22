Muž, ktorého takmer vysalo z lietadla Ryanairu: Desivé svedectvo! Nemôžem prestať na to myslieť

LONDÝN - Srbský podnikateľ Ljubiša Karović, ktorý počas letu spoločnosti Ryanair len o vlások unikol smrti, prvýkrát opísal hrôzostrašné okamihy po tom, ako sa vo výške približne šesť kilometrov rozbilo okno vedľa jeho sedadla. Tvrdí, že hoci prežil, psychicky sa z tragického zážitku stále nespamätal.
"Bol to najhorší deň môjho života“
Šesťdesiatjedenročný Ljubiša Karović sedel pri okne na lete z gréckeho Solúna do nemeckého Memmingenu, keď sa po explózii uvoľnilo okno lietadla a prudký podtlak ho čiastočne vytiahol z kabíny.
„Bol to najhorší deň môjho života. Nemôžem spať. Neustále si prehrávam, čo sa stalo. Nedokážem sa na to prestať pozerať vo svojej hlave,“ povedal Karović.
Dodal, že dodnes trpí záchvatmi paniky, nedokáže sa sústrediť a o ďalšom lete lietadlom zatiaľ vôbec neuvažuje. O jeho výpovedi informovali britský denník The Sun.
Zachránil ho bezpečnostný pás aj manželka
Po poškodení okna zostal Karović zakliesnený hlavou a pravou rukou mimo lietadla. Zachránil ho zapnutý bezpečnostný pás, zatiaľ čo jeho manželka Svetlana ho zo všetkých síl držala za nohy. Pomohli jej aj ďalší cestujúci, ktorí ho napokon dostali späť do kabíny.
„Som šťastný, že žijem. Keby som nemal zapnutý pás, dnes by som tu nebol,“ povedal Karović.
Pri nehode utrpel popáleniny spôsobené extrémne studeným vzduchom, poranenia tváre, krku, pravého oka aj ucha. Lekári mu nasadili krčný golier a nevylučujú, že bude potrebovať ďalšiu operáciu.
Kritizuje reakciu leteckej spoločnosti
Karović zároveň tvrdí, že po nehode zostal bez primeranej podpory zo strany leteckej spoločnosti.
„Nikto sa ma nespýtal, ako sa cítim. Nikto mi nezavolal. Chcem len, aby niekto prevzal zodpovednosť za to, čo sa stalo,“ uviedol.
Jeho právnik tvrdí, že Ryanair rodine neposkytol žiadnu kompenzáciu a kontaktoval iba Karovićovho syna. Letecká spoločnosť však tieto tvrdenia odmieta. Podľa jej stanoviska posádka postupovala presne podľa núdzových predpisov a zranenému cestujúcemu poskytla pomoc hneď, ako to bolo po znížení letovej výšky bezpečné.
Vyšetrovanie pokračuje
K incidentu došlo 10. júla na palube Boeingu 737-800 spoločnosti Malta Air, ktorá lieta pre Ryanair. Lietadlo sa krátko po štarte muselo núdzovo vrátiť do Solúna po tom, čo sa po pravdepodobnom poškodení motorom uvoľnilo okno a došlo k náhlej dekompresii kabíny.
Príčiny nehody vyšetrujú príslušné letecké úrady pod vedením americkej Národnej rady pre bezpečnosť dopravy (NTSB). Konečné závery zatiaľ nie sú známe.