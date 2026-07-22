Tony Porucha pobavil internet: FOTO Zverejnil intímny záber manželky Mamby! Fúúú... odvážne

BRATISLAVA - Tanečník Tony Porucha opäť zaujal! Zverejnil momentku z domova, na ktorej zachytil svoju manželku, speváčku Mambu aj ich syna Manola v takmer identickej polohe na gauči. Pozornosť však okamžite upútal jeden detail!
Tony Porucha je známy tým, že si zo seba aj zo svojej rodiny rád robí žarty. Tentoraz zverejnil fotografiu, ktorá pobavila nielen jeho, ale aj množstvo fanúšikov. Na zábere vidno Mambu aj ich syna Manola ležať na gauči v takmer rovnakej polohe. Tanečník si neodpustil vtipný komentár a zameral sa na ich podobnosť. „Veľmi ma baví táto fotka. Tie guľaté rite a rovnaká póza. Asi budú rodina,“ napísal s dávkou humoru.
Neunikol mu ani neporiadok v domácnosti, ktorý je na fotografii viditeľný. Aj ten okomentoval s typickou nadsádzkou. „Nie, stále nemáme takýto bordel doma, ale komu by sa chcelo stále upratovať. Bežiaci pás ako vešiak na kúpaliskové veci, veď na to to je,“ zavtipkoval.
Fanúšikovia ocenili najmä jeho úprimnosť a zmysel pre humor. Mnohí sa v podobných situáciách našli a v komentároch priznali, že aj u nich doma sa občas nájde neporiadok či netradičné využitie vecí. Iní sa zabávali na tom, ako veľmi sa podľa Tonyho syn podobá na svoju mamu.
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