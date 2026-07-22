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Rodný dom Adolfa Hitlera zmenil účel: Rakúsko v ňom po rokoch diskusií otvorilo policajnú stanicu

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(Zdroj: TASR/AP Photo/Matthias Schrader)
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TASR

VIEDEŇ - Budova v rakúskom meste Braunau am Inn pri hranici s Nemeckom, v ktorej sa narodil nacistický vodca Adolf Hitler, bude od stredy slúžiť ako policajná stanica. Rakúska vláda dúfa, že prestavba zabráni tomu, aby sa stala pútnickým miestom pre neonacistov. Informuje o tom agentúra Reuters.

Veľký dom v radovej zástavbe bol dlho v súkromnom vlastníctve a sídlila tam charitatívna organizácia pre zdravotne postihnutých. Rakúsko však po dlhých debatách v roku 2017 pristúpilo k nútenému vyvlastneniu a o dva roky neskôr oznámilo, že na mieste zriadi policajnú stanicu. Reuters pripomína, že už pred prestavbou sa na mieste nachádzala iba jediná pripomienka historických udalostí, a to kameň na chodníku pochádzajúci z koncentračného tábora Mauthausen so slovami „Už nikdy fašizmus“. Miesto žiadnym iným spôsobom Hitlera nespomínalo. Kameň na mieste zostal aj naďalej a na priečelie pridali iba nápis „Polícia“.

„Cieľom je zabrániť akémukoľvek spájaniu (miesta) s Adolfom Hitlerom, aby sa tak budova zbavila aury tajomna,“ povedal novinárom počas prehliadky budovy predstaviteľ oddelenia histórie rakúskeho ministerstva vnútra Stephan Mlczoch. Atmosféru lokality upevňoval nacistický kult osobnosti okolo Hitlera, za ktorého vlády bol „rodný dom vodcu“ galériou. Hitler tam podľa Mlczocha žil len niekoľko týždňov v roku 1889, než sa jeho rodina odsťahovala. Miestne úrady uviedli, že v súčasnosti dochádza len k „izolovaným incidentom“ s návštevníkmi, no podotkol, že je ich menej ako v minulosti.

Rodný dom Adolfa Hitlera
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Matthias Schrader)

Starosta mesta Johannes Waidbacher pre AFP uviedol, že komisia odporúčala, aby na miestne vznikla charitatívna organizácia alebo administratívna budova. Podľa jeho slov by však charita vo veľkej miere sprístupnila budovu pre verejnosť.

Rakúska organizácia preživších holokaust (Mauthausenský výbor) vyjadrila nesúhlas s prestavbou a označila umiestnenie policajnej stanice v dome za nevhodné. Organizácia zdôraznila, že by sa Hitlerove zločiny mali viac pripomínať a nemalo by sa na ne zabúdať.

Rodný dom Adolfa Hitlera
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Matthias Schrader)

Viac o téme: Rodný domPolicajná stanicaRakúskoAdolf HitlerBraunau am Inn
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