Rozsiahly požiar na západnom Slovensku: Hasiči bojovali s plameňmi na ploche vyše 20 hektárov

SEKULE - Hasiči zasahovali v utorok (21. 7.) popoludní pri požiari trávnatého porastu v katastri obce Sekule v okrese Senica. Požiar zasiahol plochu približne 21 hektárov. Podarilo sa ho zlikvidovať. Nevznikla žiadna škoda na majetku. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Zasahujúci hasiči požiar zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi. Na zabezpečenie dostatočného množstva vody bola zriadená kyvadlová doprava z prírodného vodného zdroja,“ priblížil HaZZ. Príčinou vzniku požiaru bolo nedbalostné konanie.
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ zo staníc v Senici a Kútoch, hasiči zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule a Závod.