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Cestovala v čase? Žena spred 2 000 rokov mala v hrobe iPhone! Archeológovia poznajú pravdu

Archeológovia našli zaujímavý hrob. Zobraziť galériu (4)
Archeológovia našli zaujímavý hrob. (Zdroj: Ruská akadémia vied)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Na prvý pohľad vyzerá ako moderný smartfón, do hrobu sa však dostal viac ako dve tisícročia pred vznikom spoločnosti Apple. Nezvyčajný predmet objavený pri kostre mladej ženy v ruskej „Atlantíde“ má oveľa prozaickejšie vysvetlenie.

Cestovateľka v čase alebo dôkaz, že moderné technológie existovali už v staroveku? Fotografie zvláštneho čierneho predmetu nájdeného v približne 2 000 rokov starom hrobe vyvolali svojho času poriadny rozruch. Nápadne totiž pripomína veľký smartfón.

Archeológovia však žiadny iPhone zo staroveku neobjavili. Predmet, ktorý ležal v hrobe mladej ženy prezývanej Nataša, bol v skutočnosti bohato zdobenou prackou na opasku.

Nález pochádza z archeologického náleziska Ala-Tey v ruskej republike Tuva neďaleko hraníc s Mongolskom. Miesto získalo prezývku „ruská Atlantída“, pretože väčšinu roka leží pod hladinou umelej vodnej nádrže.

Cestovala v čase? Žena
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Ruská akadémia vied)

Z vody sa vynorí iba na krátky čas

Archeológovia majú na prieskum lokality iba obmedzené obdobie. Keď hladina vody klesne, odkryjú sa staroveké pohrebiská, ktoré sú počas väčšiny roka zatopené.

Práve tam vedci objavili hrob ženy, ktorej dali prezývku Nataša. Na jej panve ležal veľký obdĺžnikový predmet z čierneho materiálu. Svojím tvarom okamžite pripomenul moderný mobilný telefón a archeológovia ho zo žartu začali označovať ako „Natašin iPhone“.

Podľa odborného portálu Live Science, ktorý o náleze informoval už v roku 2019, však išlo o ozdobnú pracku na opasku z obdobia približne pred 2 000 rokmi.

Cestovala v čase? Žena
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Ruská akadémia vied)

„Displej“ zdobili drahé materiály

Nezvyčajný predmet bol vyrobený z gagátu, čierneho materiálu organického pôvodu, ktorý sa už v minulosti používal na výrobu šperkov a ozdôb. Pracka mala približne 18 centimetrov na dĺžku a deväť centimetrov na šírku.

Jej povrch zdobili kúsky tyrkysu, karneolu a perlete. Práve kombinácia čierneho obdĺžnikového podkladu a drobných ozdôb spôsobila, že na fotografiách pripomínala moderný telefón v extravagantnom puzdre.

Dôležitú úlohu pri určovaní veku nálezu zohrali aj staré čínske mince wu-ču, ktoré boli súčasťou opasku. Archeológ Pavel Leus v čase objavu uviedol, že práve tie pomohli vedcom datovať nález.

Neskoršie odborné datovanie zaradilo obsah hrobu približne do obdobia medzi rokom 92 pred naším letopočtom a rokom 71 nášho letopočtu.

Cestovala v čase? Žena
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Ruská akadémia vied)

Žiadna cestovateľka v čase, ale žena s výnimočným doplnkom

Na internete sa nález rýchlo zmenil na kuriozitu a objavili sa žarty o cestovaní v čase či „starovekom iPhone“. Skutočný príbeh je však pre archeológov zaujímavý aj bez fantastických teórií.

Podobné pracky sa našli aj v ďalších hroboch v oblasti, no Natašin exemplár vynikal veľkosťou a bohatou výzdobou. Predmet tak môže vypovedať o móde, remeselnej zručnosti aj spoločenskom postavení ľudí, ktorí v oblasti žili pred približne dvoma tisícročiami.

Archeologické lokality Ala-Tey a Terezin pochádzajú z obdobia spájaného s kultúrnym okruhom Siungnu, mocnou konfederáciou kočovných národov, ktorá po stáročia ovplyvňovala rozsiahle oblasti Strednej Ázie.

Fotografia údajného „iPhonu“ teda neukazuje dôkaz cestovania v čase. Je však pozoruhodnou pripomienkou toho, že aj predmet starý viac ako dve tisícročia môže čistou náhodou vyzerať, akoby pochádzal z našej doby.

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