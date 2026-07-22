Streda22. júl 2026, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Séria hrozivých nehôd na východe: Tri autá skončili na streche, úradoval alkohol aj mladosť

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KOŠICE - Polícia vyšetruje tri vážne dopravné nehody v Košickom kraji, pri ktorých skončili tri autá prevrátené na streche. Ako uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová, došlo k nim v utorok (21. 7.) a stredu v okrese Trebišov a Košice-okolie.

Prvá nehoda sa stala v utorok večer v obci Nižný Žipov v okrese Trebišov. Vozidlo riadil 25-ročný vodič bez vodičského oprávnenia napriek uloženému zákazu činnosti. V aute bolo šesť osôb vo veku štyri, desať, 15, 36 a 46 rokov. Pravdepodobne dostal šmyk, zišiel z cesty, vozidlo sa prevrátilo na strechu a narazilo do oplotenia rodinného domu. „Dychová skúška u vodiča preukázala 0,81 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,69 promile,“ uviedla hovorkyňa. Zranenia utrpel len spolujazdec. Policajti začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Policajti spracovali podnet na podanie návrhu na väzbu.

Séria hrozivých nehôd na
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)

K ďalšej nehode došlo na ceste z Trebišova smerom na Nový Majer, počas ktorej 19-ročná vodička zišla s autom do priekopy. Spoločne so spolujazdkyňou utrpeli ľahké zranenia. Alkohol ani drogy u vodičky nezistili.

Tretia nehoda sa stala v stredu skoro ráno medzi Myslavou a Baškou v okrese Košice. Sedemnásťročný vodič zišiel s autom mimo vozovky, kde sa auto prevrátilo na strechu. „Vzhľadom na vek vodič ešte nemohol viesť vozidlo bez sprevádzajúcej osoby a na mieste sa odmietol podrobiť dychovej skúške, preto mu bol v nemocnici odobratý biologický materiál,“ dodala Illésová. Jeden z dvoch spolujazdcov mal pozitívnu dychovú skúšku s výsledkom 1,58 promile. Obaja utrpeli zranenia. Vodičovi odobrali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu.

Séria hrozivých nehôd na
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)

Viac o téme: AutáDopravné nehodyPolícia Košice
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Na Orave sa odohrala
Na Orave sa odohrala TRAGÉDIA: Muž (†56) s autom vybehol na zvodidlá, náraz do múru nemal šancu prežiť!
Domáce
Vážna nehoda pri Jasenovej
Vážna nehoda pri Jasenovej blokuje cestu: Polícia apeluje na vodičov, zvýšte opatrnosť!
Domáce
Hrozný začiatok týždňa: Pri
Hrozný začiatok týždňa: Pri Veľkom Krtíši sa odohrala HROMADNÁ nehoda, musela zasiahnuť polícia!
Domáce
Po zrážke Mercedesu SUV
BRUTÁLNA dopravná nehoda: Mercedes vrazil do motorky, dvoch ľudí vyhodilo do vzduchu!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kapitán MFK Skalica Oliver Podhorin pred štartom novej sezóny Niké ligy
Kapitán MFK Skalica Oliver Podhorin pred štartom novej sezóny Niké ligy
Futbal
Tréner MFK Skalica Roman Hudec pred štartom novej sezóny Niké ligy
Tréner MFK Skalica Roman Hudec pred štartom novej sezóny Niké ligy
Futbal
Známy šperkár triumfoval: Fú, v akom tričku prišiel na výstavu a... toto prezradil o farbách smútku!
Známy šperkár triumfoval: Fú, v akom tričku prišiel na výstavu a... toto prezradil o farbách smútku!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Séria hrozivých nehôd na
Séria hrozivých nehôd na východe: Tri autá skončili na streche, úradoval alkohol aj mladosť
Domáce
Obrovská novinka v Novákoch:
Obrovská novinka v Novákoch: V areáli bývalej uhoľnej elektrárne vzniklo najväčšie batériové úložisko na Slovensku
Domáce
Obrovský strach na železnici:
Obrovský strach na železnici: Dvojročný chlapček ušiel matke do vlaku! Sám sa odviezol do Trnavy
Domáce
NESKUTOČNÁ TRAGÉDIA Maličkú Gabiku (†1) zrazilo auto! Čo sa stalo na ceste? REAKCIA vodiča a slová blízkych
NESKUTOČNÁ TRAGÉDIA Maličkú Gabiku (†1) zrazilo auto! Čo sa stalo na ceste? REAKCIA vodiča a slová blízkych
Košice

Zahraničné

Napätie na hraniciach s
Napätie na hraniciach s Bieloruskom: Vojaci museli použiť slzotvorný plyn aj varovný výstrel
Zahraničné
Štáty Európskej únie
Štáty Európskej únie schválili účasť Británie na pôžičke pre Ukrajinu v hodnote 90 mld. eur
Zahraničné
FOTO Rodný dom Adolfa Hitlera
Rodný dom Adolfa Hitlera zmenil účel: Rakúsko v ňom po rokoch diskusií otvorilo policajnú stanicu
Zahraničné
FOTO Sicíliu pustošia obrovské lesné
Sicíliu pustošia obrovské lesné požiare! Vlna vysokých horúčav VYHÁŇA stovky ľudí z domovov
Zahraničné

Prominenti

Aj ďalšie dieťa zanevrelo
Aj ďalšie dieťa zanevrelo na slávneho otca: S Bradom Pittom už nechce mať nič spoločné!
Zahraniční prominenti
Simona Krainová
Krainová rozpútala vojnu s hejtermi, neumlčí ju nič: Nenechajte si strčiť vlastné gule do zadku!
Domáci prominenti
Zomrela krásna Miss: Mala
Zomrela krásna Miss: Mala len 35 rokov!
Zahraniční prominenti
Dáša Mamba Šarközyová a
Tony Porucha pobavil internet: FOTO Zverejnil intímny záber manželky Mamby! Fúúú... odvážne
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Cestujete v lete autom
Cestujete v lete autom do zahraničia? Nezabudnite na TÚTO vec! Bez nej vás nehoda vyjde DRAHO
Zaujímavosti
Zabudnuté Albánsko začína byť
Zabudnuté Albánsko začína byť rajom pre turistov: Od mora je len kúsok do hôr
dromedar.sk
Otravujú vás octomilky? Odborníci
Otravujú vás octomilky? Odborníci prezradili jednoduché triky, ako sa ich zbaviť raz a navždy
Zaujímavosti
Archeológovia našli zaujímavý hrob.
Cestovala v čase? Žena spred 2 000 rokov mala v hrobe iPhone! Archeológovia poznajú pravdu
Zaujímavosti

Dobré správy

Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Klimatizáciou je dnes vybavených
Riešili ste podobný problém počas cestovania aj vy? Jasné vysvetlenie celej situácie
Domáce
Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk
FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Známe slovenské trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce

Ekonomika

Študenti, dôchodcovia a aj rodičia si výrazne prilepšia: Odvodová úľava vyskočí na 300 eur!
Študenti, dôchodcovia a aj rodičia si výrazne prilepšia: Odvodová úľava vyskočí na 300 eur!
Greenpeace po útokoch ruských hackerov: Fico berie bezpečnosť Slovákov na ľahkú váhu
Greenpeace po útokoch ruských hackerov: Fico berie bezpečnosť Slovákov na ľahkú váhu
Slováci sa nenarobia toľko ako väčšina Európanov? Nové čísla ukázali, o koľko rokov menej strávime v práci!
Slováci sa nenarobia toľko ako väčšina Európanov? Nové čísla ukázali, o koľko rokov menej strávime v práci!
Energetická revolúcia na Pohroní: Geotermálny projekt za 30 miliónov môže priniesť teplo pre tisícky domácností!
Energetická revolúcia na Pohroní: Geotermálny projekt za 30 miliónov môže priniesť teplo pre tisícky domácností!

Šport

Netušil ani Takáč, ani Touré: Pyrrhovo víťazstvo Slovana, čo bude s Andražom Šporarom?
Netušil ani Takáč, ani Touré: Pyrrhovo víťazstvo Slovana, čo bude s Andražom Šporarom?
Liga majstrov
Blíži sa silná futbalová raketa? Šéf zväzu potvrdil rokovania s Pepom Guardiolom!
Blíži sa silná futbalová raketa? Šéf zväzu potvrdil rokovania s Pepom Guardiolom!
Reprezentácia
Legendárny športovec a držiteľ ceny za prínos: Zomrel dvojnásobný olympijský víťaz (†50)
Legendárny športovec a držiteľ ceny za prínos: Zomrel dvojnásobný olympijský víťaz (†50)
Olympijské hry
Blízkosť miest sľubuje výnimočnú kulisu: Žilina sa chystá na fanúšikovskú inváziu z Poľska
Blízkosť miest sľubuje výnimočnú kulisu: Žilina sa chystá na fanúšikovskú inváziu z Poľska
Konferenčná liga

Auto-moto

Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
Klasické testy
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

AI rozdeľuje zamestnancov viac, než sa čakalo. Nová štúdia odhalila, kto z nej ťaží najviac
AI rozdeľuje zamestnancov viac, než sa čakalo. Nová štúdia odhalila, kto z nej ťaží najviac
Trendy na trhu práce
Jednorodičia, pozor: Od roku 2026 máte nárok až na 14 dní voľna na sprevádzanie dieťaťa k lekárovi. Ako si ich uplatniť?
Jednorodičia, pozor: Od roku 2026 máte nárok až na 14 dní voľna na sprevádzanie dieťaťa k lekárovi. Ako si ich uplatniť?
Domáce
Romániky na pracovisku: Čo hovorí etika (a právo) na lásku medzi kolegami alebo vzťah so šéfom?
Romániky na pracovisku: Čo hovorí etika (a právo) na lásku medzi kolegami alebo vzťah so šéfom?
Vzťahy na pracovisku
„Vibe coding“ a profesie, ktoré pred 5 rokmi neexistovali: Ako vyzerá „bizarný“ pracovný deň AI operátora?
„Vibe coding“ a profesie, ktoré pred 5 rokmi neexistovali: Ako vyzerá „bizarný“ pracovný deň AI operátora?
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Čo variť počas týždňa? Ultimátny ťahák s 18 receptami od utorka do nedele.
Čo variť počas týždňa? Ultimátny ťahák s 18 receptami od utorka do nedele.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudli ste vybrať maslo z chladničky? Ako ho zmäkčiť za pár minút
Zabudli ste vybrať maslo z chladničky? Ako ho zmäkčiť za pár minút
Rady a tipy
Ako prežiť ráno po divokej noci: Čo pomáha na opicu?
Ako prežiť ráno po divokej noci: Čo pomáha na opicu?
Rady a tipy

Technológie

Rusko premenilo vrtuľník Mi-8 na lietajúcu rušičku. Má oslepiť ukrajinské drony hlboko nad ruským územím
Rusko premenilo vrtuľník Mi-8 na lietajúcu rušičku. Má oslepiť ukrajinské drony hlboko nad ruským územím
Vojenská technika
Prvá krajina EÚ zakázala sociálne siete deťom pod 15 rokov. Vek budú musieť dokazovať aj dospelí
Prvá krajina EÚ zakázala sociálne siete deťom pod 15 rokov. Vek budú musieť dokazovať aj dospelí
Správy
BAE Systems odhalila novú generáciu hlavíc pre drony a rakety. BlackThorn má zmeniť spôsob, ako armády vedú vojnu
BAE Systems odhalila novú generáciu hlavíc pre drony a rakety. BlackThorn má zmeniť spôsob, ako armády vedú vojnu
Armádne technológie
Vedci vyvinuli protilátku, ktorá zastavila rast nádoru aj metastázy. Účinkom sa priblížila chemoterapii
Vedci vyvinuli protilátku, ktorá zastavila rast nádoru aj metastázy. Účinkom sa priblížila chemoterapii
Veda a výskum

TN LIVE

VIDEO: Stovky rozbitých áut, 15-centimetrové krúpy a bleskom zasiahnutá Češka. Jadran zasiahli silné búrky
VIDEO: Stovky rozbitých áut, 15-centimetrové krúpy a bleskom zasiahnutá Češka. Jadran zasiahli silné búrky
Zahraničné
Taliani chcú na lavičke veľké meno. V hre je aj príchod Guardiolu
Taliani chcú na lavičke veľké meno. V hre je aj príchod Guardiolu
Šport
Ruská väznica zadržala mačku. V obojku mala niečo, čo nikto nečakal
Ruská väznica zadržala mačku. V obojku mala niečo, čo nikto nečakal
Zahraničné
Zelenskyj vymenuje za náčelníka generálneho štábu Ihora Skybiuka
Zelenskyj vymenuje za náčelníka generálneho štábu Ihora Skybiuka
Zahraničné

Bývanie

Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba
Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba
Hrali všetkými farbami a našli by sa na každej dedine. Tieto ikonické kvety pestovali v záhradách už naše babičky
Hrali všetkými farbami a našli by sa na každej dedine. Tieto ikonické kvety pestovali v záhradách už naše babičky
Ťažko veriť, že má len 35 m2. Byt s veľkosťou garsónky ukazuje, ako bývať pohodlne na malej ploche
Ťažko veriť, že má len 35 m2. Byt s veľkosťou garsónky ukazuje, ako bývať pohodlne na malej ploche
Príliš veľa cukety? Máme 7 skvelých nápadov, ako ich chutne využiť
Príliš veľa cukety? Máme 7 skvelých nápadov, ako ich chutne využiť

Pre kutilov

Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Zelenina a ovocie
Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Recepty
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Uhádnete, ako dlho vydržali tieto slávne manželstvá?
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Uhádnete, ako dlho vydržali tieto slávne manželstvá?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bella zahnala medveďa na
Zahraničné
Dráma na ulici: VIDEO Medveď napadol 6-ročného chlapca! Pes hrdina zahnal šelmu na útek
Turistický raj v problémoch:
Zahraničné
Turistický raj v problémoch: Sedem ostrovov vyhlásilo STAV NÚDZE! Pocítia to aj dovolenkári
Neznámi zlodeji vyčíňali v
Domáce
Neznámi zlodeji vyčíňali v bratislavských potravinách: Z obchodu si odniesli vyše 60 čokolád
Rozsiahly požiar na západnom
Domáce
Rozsiahly požiar na západnom Slovensku: Hasiči bojovali s plameňmi na ploche vyše 20 hektárov

Ďalšie zo Zoznamu