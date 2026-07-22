Séria hrozivých nehôd na východe: Tri autá skončili na streche, úradoval alkohol aj mladosť

KOŠICE - Polícia vyšetruje tri vážne dopravné nehody v Košickom kraji, pri ktorých skončili tri autá prevrátené na streche. Ako uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová, došlo k nim v utorok (21. 7.) a stredu v okrese Trebišov a Košice-okolie.
Prvá nehoda sa stala v utorok večer v obci Nižný Žipov v okrese Trebišov. Vozidlo riadil 25-ročný vodič bez vodičského oprávnenia napriek uloženému zákazu činnosti. V aute bolo šesť osôb vo veku štyri, desať, 15, 36 a 46 rokov. Pravdepodobne dostal šmyk, zišiel z cesty, vozidlo sa prevrátilo na strechu a narazilo do oplotenia rodinného domu. „Dychová skúška u vodiča preukázala 0,81 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,69 promile,“ uviedla hovorkyňa. Zranenia utrpel len spolujazdec. Policajti začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Policajti spracovali podnet na podanie návrhu na väzbu.
K ďalšej nehode došlo na ceste z Trebišova smerom na Nový Majer, počas ktorej 19-ročná vodička zišla s autom do priekopy. Spoločne so spolujazdkyňou utrpeli ľahké zranenia. Alkohol ani drogy u vodičky nezistili.
Tretia nehoda sa stala v stredu skoro ráno medzi Myslavou a Baškou v okrese Košice. Sedemnásťročný vodič zišiel s autom mimo vozovky, kde sa auto prevrátilo na strechu. „Vzhľadom na vek vodič ešte nemohol viesť vozidlo bez sprevádzajúcej osoby a na mieste sa odmietol podrobiť dychovej skúške, preto mu bol v nemocnici odobratý biologický materiál,“ dodala Illésová. Jeden z dvoch spolujazdcov mal pozitívnu dychovú skúšku s výsledkom 1,58 promile. Obaja utrpeli zranenia. Vodičovi odobrali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu.