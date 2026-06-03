Napätie v Perzskom zálive: Odrazené iránske útoky a americké údery na ostrove Kiš

KUVAJT - Protivzdušná obrana Kuvajtu v noci zachytila rakety a drony, uviedla v stredu skoro ráno armáda v súvislosti s najnovším hláseným útokom na tento štát Perzského zálivu. Americká armáda neskôr uviedla, že „úspešne odrazila“ sériu iránskych raketových a dronových útokov a vykonala údery na iránskom ostrove Kiš. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Protivzdušná obrana v akcii
„Akékoľvek zvuky výbuchov, ktoré počuť, sú výsledkom zásahov systémov protivzdušnej obrany proti týmto nepriateľským útokom,“ uviedla kuvajtská armáda na sieti X, bez upresnenia ich pôvodu. Štátna tlačová agentúra KUNA informovala, že výstražné sirény sa ozvali už druhýkrát. Sirény varujúce pred raketovým útokom sa v noci rozozvučali aj v Bahrajne, uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra na sieti X. „Občania a obyvatelia sú vyzývaní, aby zostali pokojní a presunuli sa na najbližšie bezpečné miesto,“ uviedol rezort.
„Irán vypálil niekoľko balistických rakiet na susedné štáty v regióne, všetky však minuli svoje ciele,“ uviedlo americké centrálne velenie (CENTCOM) vo vyhlásení. Dve iránske rakety vystrelené na Kuvajt nedosiahli cieľ alebo sa rozpadli počas letu a tri strely smerujúce na Bahrajn zase zachytila jeho a americká protivzdušná obrana. Armáda USA tiež zostrelila tri útočné drony, ktoré Irán vyslal „smerom na civilných námorníkov, ktorí sa oprávnene plavili regionálnymi vodami“, uviedol CENTCOM.
Drony a útoky nad Perzským zálivom
Kiš sa nachádza v strategickom Hormuzskom prielive. CENTCOM uviedol, že útoky cielili na „iránsku vojenskú pozemnú riadiacu stanicu“ na ostrove, pričom dodal, že žiadni americkí vojaci neutrpeli zranenia. Od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán koncom februára Teherán opakovane odpaľuje rakety a drony smerom na Kuvajt a ďalšie štáty Perzského zálivu, v ktorých sú americké vojenské základne. Aj keď prímerie formálne platí od začiatku apríla, sporadické útoky pokračujú. Teherán ich označuje ako odvetu za americké vojenské akcie.
Americká armáda v utorok uviedla, že raketovým útokom vyradila v Perzskom zálive z prevádzky prázdny ropný tanker. Plavidlo sa pokúsilo vplávať do iránskeho prístavu a bolo zasiahnuté pri ostrove Chárk, kľúčovom iránskom centre na vývoz ropy, uviedlo americké centrálne velenie (CENTCOM) na sieti X. Spojené štáty uvalili blokádu na lode vstupujúce do iránskych prístavov a vychádzajúce z nich 13. apríla ako súčasť svojej operácie na zvýšenie tlaku na Teherán.