Prezidentský favorit pod tlakom: Musí sa ospravedlniť za sexistické výroky

BOGOTA - Kolumbijská sudkyňa v utorok nariadila krajne pravicovému favoritovi prezidentských volieb Abelardovi de la Espriellovi, aby sa ospravedlnil za tvrdenie, že ho ženy volia pre jeho príťažlivosť, a za obťažovanie novinárky. Informuje o tom agentúra AFP.
De la Espriella, ktorého v utorok podporil aj prezident USA Donald Trump, ešte v polovici mája ukázal novinárom fotografiu vo svojom mobilnom telefóne, o ktorej tvrdil, že vysvetľuje, prečo zaňho hlasujú ženy. Snímka, neskôr zverejnená na sociálnych sieťach, zachytáva tohto podnikateľa a právnika v tesných nohaviciach s viditeľným vydutím v rozkroku.
Nátlak na novinárku
Následne „naliehal na prítomnú novinárku, aby si fotografiu pozrela a vyjadrila sa k nej, pričom používal výroky ako ‚pristúpte bližšie a povedzte mi, čo tam vidíte‘ a ‚nehanbite sa‘,“ uviedla sudkyňa, ktorá kritizovala „explicitný sexuálny podtón“ jeho správania sa.
Novinárka, na ktorú de la Espriella vyvíjal nátlak, na sociálnej sieti X napísala, že sa cítila „obťažovaná a znechutená“ jeho správaním, ktoré označila za „úplný nedostatok rešpektu voči mne a mojej práci“.
Ospravedlnenie a kritika správania
Sudkyňa dala prezidentskému kandidátovi 48 hodín na verejné ospravedlnenie za výroky, ktoré sú podľa nej len opakovaním „historických stereotypov diskriminujúcich ženy“. De la Espriella sa novinárke na sieti X ospravedlnil, zároveň však tvrdil, že išlo o „žart“.
Otec štyroch detí bol počas kampane kritizovaný za viaceré výroky považované za homofóbne alebo sexistické. Napriek tomu sa mu v prvom kole volieb podarilo osloviť najviac voličov, keď si ich na svoju stranu získal celkovo 44 percent. Jeho najväčšieho súpera Ivána Cepeda volilo 41 percent Kolumbijčanov. O novej hlave štátu sa tak rozhodne v druhom kole hlasovania, ktoré je naplánované na 21. júna.