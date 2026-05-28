Prímerie akoby neexistovalo: USA opäť útočili na ciele v Iráne, uvalili aj sankcie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Mohammed Zaatari)
TEHERÁN - Napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny Spojené štáty podľa správ médií opäť zaútočili na ciele v Iráne. Údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu, informovali televízie CNN a CBS News s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa vlády. Informuje správa agentúry DPA.

Bližšie podrobnosti o rozsahu útokov neboli bezprostredne známe. Ako ďalej uviedla stanica CNN, americká armáda okrem toho zachytila drony vystrelené z Iránu. Podľa CBS News americký predstaviteľ uviedol, že prímerie v v konflikte na Blízkom východe, ktoré platí od začiatku apríla, je naďalej v platnosti.

Len pred niekoľkými dňami však v oblasti Hormuzského prielivu došlo k vzájomným útokom bojujúcich strán. Krátko pred správami amerických médií boli z oblasti juhu Iránu hlásené ďalšie výbuchy, píše DPA. Východne od mesta Bandar Abbás pri Hormuzskom prielive bolo v noci počuť tri explózie, informovala aj iránska tlačová agentúra Fárs na platforme Telegram. Aktivovaná pritom bola aj protivzdušná obrana. Bandar Abbás je hlavným mestom provincie Hormozgán a považuje sa za jedno z najdôležitejších vojenských centier Iránu v oblasti Perzského zálivu a Hormuzského prielivu.

USA uvalili sankcie na iránsky úrad dohliadajúci na Hormuzský prieliv

Ministerstvo financií Spojených štátov v stredu oznámilo uvalenie sankcií na iránsky úrad dohliadajúci na Hormuzský prieliv. Ide o novozriadenú agentúru zo strany Teheránu, ktorá vyberá poplatky za plavbu cez túto strategickú vodnú trasu, informuje správa agentúry AFP. „Najnovší pokus iránskej armády o vydieranie globálneho námorného obchodu je dôkazom toho, že projekt Economic Fury (Ekonomická zúrivosť) zanechal režim v zúfalej situácii a bez finančnej hotovosti,“ uviedol vo vyhlásení americký minister financií Scott Bessent.

Vyhlásenie okrem toho rozšírilo hrozbu sankcií na kohokoľvek, kto tieto poplatky zaplatí. Podľa ministerstva totiž takíto aktéri „môžu poskytovať podporu iránskym Revolučným gardám a prijímať od nich služby“, čím sa sami vystavujú riziku uvalenia sankcií. Iránske sily medzitým v noci na štvrtok spustili paľbu na štyri lode, ktoré sa pokúšali preplávať cez Hormuzský prieliv, informoval vo štvrtok iránsky štátny vysielateľ IRIB.

Incident sa odohral v rovnakom čase, keď Washington zároveň uskutočnil nové nálety na južný Irán. „Štyri plavidlá sa pokúsili preplávať cez Hormuzský prieliv a vplávať do Perzského zálivu bez koordinácie s bezpečnostnými zložkami,“ uviedla stanica IRIB v príspevku na platforme Telegram. K incidentu údajne došlo približne o 0:35 h miestneho času (v stredu 23:05 SELČ), pričom stanica neposkytla o lodiach žiadne bližšie podrobnosti. „Plavidlá dostali varovanie, no po tom, čo ho ignorovali, boli na ne vypálené varovné výstrely, ktoré ich prinútili k návratu,“ dodala stanica.

Iránske Revolučné gardy medzitým zaútočili vo štvrtok na americkú základňu, čo označili za odvetu za nálety Spojených štátov na juh krajiny, dodal IRIB podľa agentúry AFP .„Po dnešnej rannej agresii zo strany inváznej armády USA, ktorá pomocou leteckých projektilov zasiahla lokalitu na okraji letiska (v meste) Bandar Abbás, bola o 4:50 h miestneho času (3:20 h SELČ) zasiahnutá americká letecká základňa, ktorá slúžila ako zdroj tohto útoku,“ uviedli gardy podľa stanice. Správa neposkytla bližšie podrobnosti o lokalite základne, avšak Kuvajt, ktorý je spojencom USA, uviedol, že vo štvrtok nadránom čelil raketovým a dronovým útokom.

Izraelská armáda vyzvala obyvateľov libanonského mesta Súr na evakuáciu

Izraelská armáda vydala vo štvrtok vyzvala obyvateľov mesta Súr na evakuáciu v južnom Libanone s tým, že v tejto oblasti uskutoční operáciu proti Iránom podporovanému militantnému hnutiu Hizballáh. Informuje správa agentúry AFP. „Izraelské obranné sily (IDF) sú nútené proti nemu zakročiť tvrdou silou,“ uvádza sa v nariadení izraelskej armády s odkazom na Hizballáh. Ozbrojené sily Izraela dodali, že obyvatelia zóny v okolí konkrétnych budov by mali oblasť opustiť a odcestovať severne od rieky Zahrání, pričom varovali, že zotrvanie v tejto oblasti obyvateľov „vystavuje riziku“.

Izraelská armáda v stredu oznámila rozšírenie ofenzívy v južnom Libanone. Všetky oblasti na juh od rieky Zahrání vyhlásila za bojové zóny a opätovne vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa presunuli na sever od tohto toku. Od začiatku prímeria ide o prvú výzvu na evakuáciu, ktorá sa vzťahuje na celý južný Libanon, informoval denník The Times of Israel (TOI). IDF v uplynulých dňoch vydala sériu evakuačných výziev, ktoré sa však týkali konkrétnych miest a obcí. Stredajšie oznámenie je prvým varovaním od začiatku prímeria zo 16. apríla, ktoré platí pre celú oblasť južného Libanonu, uviedol denník TOI, podľa ktorého sa pokoj zbraní už z veľkej časti rozpadol.

V reakcii na nové útoky v regióne Perzského zálivu ropa zdražela

Ceny ropy sa vo štvrtok ráno zvýšili po tom, ako iránske Revolučné gardy oznámili, že v reakcii na útok USA v blízkosti iránskeho letiska Bandar Abbás zaútočili na americkú leteckú základňu. Informuje správa agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg. Americká armáda odštartovala v Iráne nové útoky zamerané na vojenské miesto, o ktorom sa USA domnievajú, že predstavuje hrozbu pre americké sily a obchodnú námornú dopravu v Hormuzskom prielive, povedal agentúre Reuters americký predstaviteľ. Okrem toho zásoby ropy v USA minulý týždeň podľa údajov Amerického ropného inštitútu klesli o 2,8 milióna barelov. Išlo už o šiesty týždeň ich poklesu v rade.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.11 h SELČ 97,67 USD za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 3,38 USD (3,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 3,32 USD (3,74 %). Počas predchádzajúceho obchodovacieho dňa pritom ceny ropy klesli o viac ako 5 % a nachádzali sa tak na najnižšej úrovni za ostatný mesiac vzhľadom na možnosťou dohody medzi USA a Iránom o ukončení vojny a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu.

