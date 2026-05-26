Štáty Perzského zálivu už viac nebudú slúžiť ako štít pre základne USA, vyhlásil Chameneí

TEHERÁN - Najvyšší iránsky vodca Modžtabá Chameneí v utorok vyhlásil, že štáty Perzského zálivu už viac nebudú slúžiť ako štít pre americké základne a Spojené štáty už viac nebudú mať v regióne bezpečné zázemie. Vyjadril sa tak v utorok na sociálnej sieti Telegram. Informuje správa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
„Isté je v tejto súvislosti to, že čas sa nedá vrátiť späť a národy a krajiny tohto regiónu už nebudú slúžiť ako štít pre americké základne,“ uviedol Chameneí vo svojom posolstve pri príležitosti sviatku íd al-adhá (sviatok obetovania). „Spojené štáty už nielenže nebudú mať v regióne bezpečné zázemie pre svoje nekalé praktiky a zriaďovanie vojenských základní, ale zo dňa na deň sa čoraz viac vzďaľujú od svojho niekdajšieho postavenia,“ napísal iránsky vodca.
Chameneí zverejnil vyjadrenie v čase pokračujúcich rokovaní medzi USA a Iránom o mierovej dohode. Irán počas vojny pravidelne útočil na americké základne, ktoré sa nachádzajú vo viacerých štátoch Perzského zálivu vrátane Kataru, Saudskej Arábie alebo Kuvajtu.
Chameneí zároveň opäť vydal iba písomné stanovisko. Podľa dostupných informácií sa na verejnosti neobjavil od svojho vymenovania do funkcie 8. marca. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac ako týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zahynul v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán 28. februára. Podľa dostupných informácií bol Modžtabá Chameneí pri týchto útokoch ťažko zranený.