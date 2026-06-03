Revolúcia v liečbe rakoviny: Jedna injekcia úplne zničila nádory! Svedectvo pacienta

LONDÝN - Vedci zaznamenali výsledky, ktoré vzbudili veľkú pozornosť medzi onkológmi. Experimentálna liečba určená pacientom s pokročilou rakovinou dokázala u časti z nich nádory nielen zmenšiť, ale v niektorých prípadoch ich úplne odstrániť.
Pacienti, ktorým prestali pomáhať bežné formy liečby, sa často ocitajú pred veľmi obmedzenými možnosťami. Práve pre túto skupinu chorých však priniesla medzinárodná klinická štúdia povzbudivé výsledky.
Nový liek s názvom amivantamab testovali odborníci na viac než stovke ľudí trpiacich rakovinou v oblasti hlavy a krku. Všetkých spájalo to, že ich ochorenie sa po predchádzajúcej liečbe vrátilo alebo ďalej postupovalo.
Nádory sa zmenšili, niektoré zmizli úplne
Do výskumu bolo zaradených 102 pacientov. Ako uvádza denník The Guardian, lekári zaznamenali pozitívnu odpoveď na liečbu u 43 z nich.
U 28 účastníkov sa nádory výrazne zmenšili. Ešte pozoruhodnejšie výsledky priniesla liečba v ďalších 15 prípadoch, kde sa podľa lekárov nepodarilo nádorové ložiská po terapii vôbec nájsť.
Výsledky budú odborníci prezentovať na prestížnom onkologickom kongrese v Chicagu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu na svete.
Odborníci hovoria o výnimočnej reakcii pacientov
Profesor Kevin Harrington z londýnskeho výskumného centra pre rakovinu označil zistenia za mimoriadne povzbudivé.
„Ide o bezprecedentne silné reakcie u pacientov, ktorých ochorenie sa stalo odolným voči chemoterapii aj imunoterapii,“ uviedol podľa The Guardian.
Práve táto skupina pacientov má podľa odborníkov zvyčajne len veľmi obmedzené možnosti ďalšej liečby a prognóza býva často nepriaznivá.
Harrington zároveň verí, že potenciálny prínos novej terapie by mohol zasiahnuť podstatne širší okruh pacientov. „Táto liečba by mohla každý rok pomôcť tisícom ľudí,“ dodal.
Rakovinu napáda z viacerých strán
Podľa denníka The Independent stojí za sľubnými výsledkami spôsob, akým amivantamab pôsobí.
Liek blokuje proteín EGFR, ktorý zohráva významnú úlohu pri raste mnohých nádorov. Súčasne zasahuje aj dráhu MET, ktorú rakovinové bunky často využívajú na obchádzanie účinku liečby. Tretím mechanizmom je podpora imunitného systému, ktorý následne dokáže účinnejšie rozpoznávať a ničiť nádorové bunky.
Práve kombinácia viacerých spôsobov útoku môže byť podľa odborníkov dôvodom, prečo terapia dosahuje také povzbudivé výsledky.
Pacient opisuje návrat k normálnemu životu
Medzi účastníkmi štúdie bol aj 56-ročný Carl Walsh z Birminghamu. Lekári mu diagnostikovali rakovinu jazyka a pred zaradením do výskumu absolvoval chemoterapiu aj imunoterapiu bez výraznejšieho úspechu.
Po nasadení novej liečby však zaznamenal výrazné zlepšenie.
„Mám pocit, že opäť môžem viesť normálny život. Opuch sa výrazne zmenšil, bolesť ustúpila a zmizli aj vedľajšie účinky, ktoré som pociťoval počas chemoterapie,“ opísal svoju skúsenosť.
Menej času v nemocnici
Výhodou lieku nie je len jeho účinnosť, ale aj samotný spôsob podávania.
Na rozdiel od mnohých onkologických terapií sa nepodáva infúziou do žily. Lekári ho aplikujú jednoduchou podkožnou injekciou, čo pacientom skracuje čas strávený v zdravotníckych zariadeniach a zároveň uľahčuje poskytovanie liečby v ambulanciách.
Počas štúdie sa väčšina nežiaducich účinkov pohybovala v miernej alebo stredne závažnej forme. Liečbu pre komplikácie prerušilo menej ako desať percent účastníkov.
Výskum pokračuje aj pri ďalších druhoch rakoviny
Vedci sa teraz snažia zistiť, či by amivantamab mohol pomáhať aj pacientom s inými onkologickými diagnózami.
Aktuálne prebieha približne 60 klinických štúdií, ktoré skúmajú jeho účinok pri rakovine pľúc, hrubého čreva, žalúdka či mozgu.
Riaditeľ londýnskeho výskumného centra Kristian Helin označil dosiahnuté výsledky za významný posun vpred. „Dosiahnuť takúto odpoveď nádoru a zároveň povzbudivé výsledky prežívania u pacientov s veľmi ťažko liečiteľným ochorením predstavuje dôležitý krok dopredu,“ uviedol.