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Chyť si top miesto na Red Bull Tandem Splash

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(Zdroj: redbullcontentpool.com)
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Finalisti už v garážach doťahujú posledné skrutky na svojich šialených strojoch a Košice sa pripravujú na brutálny nápor kreativity! Slovenská premiéra unikátneho formátu Red Bull Tandem Splash odpáli svoju šou už v sobotu 13. júna 2026 v rekreačnej oblasti Nad jazerom.

Čaká ťa 35 najuletenejších cyklistických tímov, ktoré popierajú gravitáciu aj zdravý rozum. Uvidíš lietajúcu hus s grilom, záchranársku sanitku so živou sirénou či obývačku na kolesách. Všetci s jediným cieľom: prejsť cez úzku, labilnú lávku nad vodou, alebo hodiť ten najštýlovejší šplech do Košického jazera!

Vstup je free, ale pre fajnšmekrov sú tu tribúny!

Jasné, vstup do celého areálu je pre verejnosť zdarma. Ak ale nechceš prísť o tie najlepšie momenty, tlačiť sa v dave a chceš mať garantovaný brutálny výhľad z prvej línie, limitované lístky na tribúnu za 12 € sú presne pre teba.

Pozor, kapacity sa rýchlo míňajú a lístky na tribúnu kúpiš jedine tu na Predpredaj.sk! Osoby so ZŤP preukazom majú vstup na tribúnu zdarma do naplnenia kapacity.

Časový harmonogram

  • 11:00 – Otvorenie areálu (poď do depa omrknúť tie bizarné stroje zblízka)
  • 13:00 – Štart & Predstavenie poroty (v porote košická brankárska hviezda Matúš Kira, strieborný olympijský vodný slalomár Jakub Grigar, košické tanečné prodigy Michaela „Mishena“ Stašová a kráľ slovenskej tanečnej scény Mirko Ecker alias DJ EKG)
  • 13:25 – Opening show
  • 13:35 – Začiatok šialených jázd
  • 16:40 – Vyhlásenie víťazov
  • 17:00 – 22:00Nadupaná Afterparty by Deutsche Telekom IT Solutions oslavujeme 20 rokov a odpália to Zuzana Smatanová, Billy Barman a DJ EKG

Auto nechaj doma, posilnili sme kyvadlovku!

Nerieš parkovanie, Red Bull ťa nenechá v štichu. Počas celej soboty 13. 6. 2026 premáva posilnená kyvadlová doprava v úseku Staničné námestie - Tepláreň a späť, a to v parádnych 20-minútových intervaloch od 10:54 až do večera 18:53!

Nerozmýšľaj dlho. Poisti si svoj flek na tribúne hneď teraz a zaži najuletenejšiu akciu tohto leta z toho najlepšieho miesta!

Všetky podrobnosti nájdeš na redbull.sk/tandemsplash.

Chyť si top miesto
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: redbullcontentpool.com)

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