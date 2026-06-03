USA navrhujú nové clá voči štátom, ktoré neprijali opatrenia proti nútenej práci

WASHINGTON - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa navrhuje zaviesť clá vo výške 10 a viac percent na produkty z desiatok krajín po vyšetrovaní dovezeného tovaru, pri ktorého výrobe bola údajne využívaná nútená práca. V správe zverejnenej v stredu ráno Úradom obchodného splnomocnenca USA (USTR) sa uvádza, že dodatočné tarify 10 percent sa týkajú Kanady, Mexika, Taiwanu či Spojeného kráľovstva. Informujú o tom agentúry AP a AFP.
Clá vo výške 12,5 % by sa mali vzťahovať na Čínu, Japonsko, Indiu, Južnú Kóreu, Brazíliu, Švajčiarsko a desiatky ďalších krajín. „Zlyhanie našich najdôležitejších obchodných partnerov pri riešení dovozu tovaru vyrobeného nútenou prácou je neprijateľné. Vytvára to situáciu, v ktorej sú americkí zamestnanci nútení globálne súťažiť v nerovných podmienkach,“ uviedol obchodný splnomocnenec Jamieson Greer.
Kritika obchodných partnerov USA
USTR tiež uviedol, že 54 ekonomík „neprijalo a účinne nevynucovalo zákaz dovozu tovaru vyrobeného nútenou prácou“. Práve do tejto skupiny patria Čína, Vietnam, Taiwan a Spojené kráľovstvo. Ďalších šesť ekonomík – Kanada, Ekvádor, Indonézia, Mexiko, Pakistan či Európska únia – bolo vyhodnotených tak, že takéto zákazy dostatočne nevymáhajú.
Desiatky krajín bez zákazu nútenej práce
Greer dodal, že „každý z našich obchodných partnerov musí urobiť viac, aby zabezpečil, že obchod nebude ďalej nepriamo podporovať nútenú prácu na celom svete“. Navrhované clá však obsahujú rôzne výnimky, napríklad pre hovädzie mäso, kávu či niektoré druhy ovocia a orechov. Tovar z Kanady a Mexika, ktorý spĺňa podmienky severoamerickej obchodnej dohody, bude tiež oslobodený – rovnako ako niektoré textílie a odevy. Nové clá pritom nevstúpia do platnosti okamžite. Podliehajú verejným pripomienkam a schvaľovaciemu procesu.
Vyšetrovanie údajného zlyhania pri zabraňovaní dovozu tovaru vyrobeného nútenou prácou sa uskutočnilo podľa zákona o obchode z roku 1974. Táto stratégia by umožnila Trumpovi obísť obmedzenia jeho colnej politiky, o ktorých rozhodol najvyšší súd. Ten vo februári uviedol, že prezident prekročil svoje právomoci, keď použil zákon o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach z roku 1977 na zavedenie rozsiahlych ciel voči obchodným partnerom USA.