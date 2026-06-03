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MIMORIADNY ONLINE Výbuch v ruskom zbrojárskom závode: Kremeľ napriek útokom ďalej rozbieha vojnovú výrobu

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Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Ukrainian Emergency Service)
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TASR, ČTK

MOSKVA - Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblasťou obklopujúca Petrohrad zostrelila tri drony. Na sieti Telegram to dnes napísal leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. V Petrohrade, druhom najväčšom ruskom meste, sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum (SPIEF), na ktorom prehovorí ruský prezident Vladimir Putin. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

7:16 Pri útoku ukrajinského dronu v Ruskom okupovanej Doneckej oblasti na autobus spájajúci Moskvu s Krymom dnes ráno zahynulo sedem ľudí a 11 bolo zranených. O incidente s odvolaním sa na tamojšieho gubernátora Denisa Pušilina, ktorého do úradu dosadila Moskva, dnes informovala agentúra TASS. Ukrajina udalosť zatiaľ nekomentovala.

6:08 Ruský zbrojársky závod v plameňoch po ukrajinskom útoku v Tambovskej oblasti. Závod JSC Progress v Mičurinsku v Tambovskej oblasti vyrába high-tech systémy riadenia letectva a rakiet, ako aj zariadenia pre plynovody a ropovody.

6:00 Očakáva sa, že prezident Volodymyr Zelenskyj sa pripojí k lídrom krajín skupiny G7 na summite, ktorý sa uskutoční 15. – 17. júna v Evian-les-Bains vo Francúzsku.

Rusko zostrelilo tri drony v susedstve Petrohradu, kde na fóre prehovorí Putin

Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblasťou obklopujúcou Petrohrad zostrelila tri drony. Na sieti Telegram to napísal leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. V Petrohrade, druhom najväčšom ruskom meste, sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum (SPIEF), na ktorom prehovorí ruský prezident Vladimír Putin.

"Vojenské operácie pokračujú," uviedol Drozdenko. Obyvateľov tiež upozornil na to, že úrady môžu kvôli poplachu pred dronmi znížiť rýchlosť mobilného internetu. O pôvode zostrelených bezpilotných strojov Drozdenko neuviedol žiadne informácie. Rusko je ale vo vojne s Ukrajinou, ktorú vo februári 2022 z Putinovho rozkazu napadlo. Súčasťou bojov sú aj vzájomné dronové údery.  Drozdenko pôvodne ohlásil tri zostrelené drony, následne ich bilanciu zvýšil na 30 a teraz na päť desiatok.

Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, ktoré potrvá do 6. júna, je označované ako ruský Davos. V Davose vo Švajčiarsku sa konajú výročné zasadnutia Svetového ekonomického fóra, ktoré patria najvýznamnejším udalostiam tohto typu. Podobne vyhlásenou akciou bývalo do ruskej invázie na Ukrajinu aj ekonomické fórum v Petrohrade, ktorého sa ale európski a americkí obchodní lídri prestali kvôli vojne zúčastniť. Kremeľ tvrdí, že americké a európske firmy stále majú o SPIEF záujem, mnoho z nich sa ale snaží o svojej účasti na ňom nehovoriť verejne.

Spojené štáty však budú mať v Petrohrade po rokoch svojho zástupcu, a to šéfa Komisie Spojených štátov pre krásne umenie (CFA) Rodneyho Mimsa Cooka. CFA je nezávislá agentúra federálnej vlády, ktorá napríklad schválila plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu tanečnej sály v Bielom dome alebo návrh chystaného víťazného oblúka vo Washingtone.

Rusko rekordným tempom zvyšuje výrobu dronov

Rusko pokračuje vo zvyšovaní výroby bezpilotných strojov napriek spomaleniu rastu v iných sektoroch obranného priemyslu. V apríli vzrástla výroba dronov v krajine, vrátane bezpilotných lietadiel a súvisiacich leteckých systémov, o 117 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov ruského štatistického úradu (Rosstat), informuje agentúra Bloomberg.

Na základe prepočtov agentúry sa v roku 2025 výroba dronov v Rusku medziročne zvýšila v priemere o 68 percent. Tento výrazný rast je dôkazom o schopnosti Moskvy prispôsobiť sa novým ekonomickým a vojenským podmienkam počas pokračujúcej vojny proti Ukrajine. Zatiaľ čo výroba tankov a inej obrnenej techniky sa blíži k hraniciam svojich kapacít, bezpilotné systémy zostávajú jednou z mála oblastí ruského priemyslu, ktoré sa dokážu rýchlo rozširovať, poukazuje Bloomberg. Aj keď presné údaje o rozsahu vojenskej výroby v Rusku sú utajené, prezident Vladimir Putin dávnejšie uviedol, že v roku 2024 bolo v krajine vyrobených približne 1,4 milióna dronov.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Ukrajinská rozviedka tvrdí, že Moskva má v roku 2026 v úmysle vyrobiť 7,3 milióna FPV dronov a 7,8 milióna bojových hlavíc pre bezpilotné prostriedky rôznych typov. Na porovnanie, od začiatku vojny ruská armáda získala len 64 taktických lietadiel Su-34 a Su-35 a tiež 12 stíhačiek Su-27.

Vedecký pracovník pre vojenský letecký priemysel v Medzinárodnom inštitúte pre strategické štúdie (IISS) Douglas Barrie zdôraznil, že diaľkovo ovládané drony umožnili Rusku doplniť oveľa menší arzenál pozemných riadených striel a pokračovať v útokoch na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. Bloomberg poukazuje na to, že Kremeľ prvýkrát od začiatku invázie rozhodol o znížení vojenských výdavkov, pričom oficiálne prognózy naznačujú prudké spomalenie rastu v odvetviach vyrábajúcich ťažkú techniku, muníciu a raketové komponenty. Kým v predchádzajúcich rokoch rast dosahoval približne 30 percent, teraz sa očakáva len na úrovni štyroch až piatich percent.

Barrie hovorí, že drony zohrávajú kľúčovú úlohu v ruských vojenských operáciách, lebo zvyšujú účinnosť drahších riadených striel. Dodal, že udržanie súčasného tempa ich nasadenia môže časom presiahnuť súčasné výrobné kapacity krajiny. Tieto systémy sú oveľa lacnejšie ako tradičné zbrane, ich výroba si vyžaduje menej zdrojov a umožňuje širšie zapojenie pracovnej sily vrátane žien v čase nedostatku pracovníkov. Výrobu je navyše možné škálovať – od malých dielní až po veľké podniky pracujúce na štátnych zákazkách, pripomína agentúra.

Odborník Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky (FPRI) Rob Lee zdôraznil, že Ukrajina je lídrom v niektorých technologických inováciách v oblasti dronov. Rusko však podľa neho preukázalo schopnosť tieto riešenia rýchlo kopírovať a zavádzať do masovej výroby. Podľa Leeho sa mu podarilo znížiť technologický náskok v oblasti bezpilotných systémov rozšírením elitných jednotiek operátorov dronov a zavedením nových taktických postupov. Zatiaľ to však neviedlo k rozhodujúcemu zvratu na bojisku.

Slová o napredovaní Ruska v tomto odvetví potvrdil aj Vadim Badecha, generálny riaditeľ Zjednotenej leteckej korporácie (OAK), štátneho gigantu zastrešujúceho vývoj, výrobu a servis všetkých významných ruských civilných a vojenských lietadiel. Uviedol, že majú viaceré projekty ťažkých bojových dronov, ktoré sa už nachádzajú v záverečnej fáze testovania. „Dosiahli sme dobré výsledky a sme na úrovni konkurencie v oblasti ťažkých bojových dronov,“ povedal podľa agentúry TASS.

„Moderné zbraňové systémy sú hlboko integrované s bezpilotnými leteckými systémami. Všetky naše aktivity v oblasti bojového letectva smerujú k vytváraniu sieťovo-centrálnych systémov, ktoré nám umožnia operovať v skupine spolu s bezpilotnými lietadlami,“ dodal Badecha. Agentúra RBK-Ukrajina tiež informovala, že Moskva prudko zvýšila výrobu Šáhidov, no značná časť tejto „domácej produkcie“ závisí od čínskych komponentov.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
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