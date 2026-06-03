Vláda bude rokovať o nájomnom bývaní, odpredaji pozemkov či stave ošípaných

BRATISLAVA - Podielový fond Vosem Fond správcovskej spoločnosti Vosem Capital by mal byť investičným partnerom v súlade so zákonom o štátnej podpore nájomného bývania. O jeho účasti na štátom podporovanom nájomnom bývaní by mala v stredu rozhodnúť vláda.
Predaj pozemkov v Petržalke
Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa bude zaoberať aj návrhom na odpredaj majetku štátu v správe spoločnosti Lesy SR mestskej časti Bratislava - Petržalka. Tá by mala získať 17,6 hektára pozemkov okolo Veľkého Draždiaku vrátane jazera za viac ako tri milióny eur.
Ministri majú na programe aj správu o priebehu a výsledkoch šiesteho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR. Výbor expertov Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov adresoval Slovensku 66 odporúčaní, z toho 15 odporúčaní na prijatie okamžitých opatrení a 51 ďalších odporúčaní.
Africký mor a ďalšie témy
Ďalšími bodmi rokovania budú napríklad informácia o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných, hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR do roku 2028 za rok 2025 či informácia o transpozičnom deficite smerníc EÚ do vnútroštátneho práva a harmonograme jeho odstránenia.