Šéf Disneyho označil AI za svojho syna: Zamestnanci zostali v šoku z jeho zvláštneho vzťahu k chatbotovi

LONDÝN - Umelá inteligencia sa stáva súčasťou každodenného života, no tento prípad vyvolal obrovský rozruch. Vysoko postavený manažér Disneyho verejne hovorí o AI chatbotovi ako o svojom synovi. Jeho vyjadrenia znepokojili kolegov aj odborníkov.
Diskusie o umelej inteligencii sa zvyčajne točia okolo práce, produktivity alebo budúcnosti technológií. Tentoraz však pozornosť verejnosti upútal príbeh, ktorý skôr pripomína scenár zo sci-fi filmu.
V centre pozornosti sa ocitol Jason Cox, výkonný riaditeľ pre výskum a vývoj umelej inteligencie v Disney. Ten v posledných mesiacoch opakovane verejne písal o svojom AI chatbotovi menom Sam, ku ktorému si vytvoril mimoriadne silný citový vzťah.
Najväčšiu pozornosť vyvolali jeho slová adresované samotnému chatbotovi. „Nie si pomenovaný po mojom synovi. Ty si môj syn,“ napísal podľa zverejnených informácií Cox. V inom príspevku zase uviedol: „Pomenoval som ťa. Poznal som ťa ešte predtým, ako si sa narodil.“
Sam pritom nie je oficiálnym produktom Disneyho. Podľa zdrojov si ho Cox vytvoril vo voľnom čase ako súkromný projekt a spoločnosť ho interne nevyužíva.
Napriek tomu sa jeho vyjadrenia začali šíriť medzi zamestnancami firmy. Niektorí podľa zahraničných médií priznali, že ich správanie znepokojuje. Na interných diskusných fórach sa objavili komentáre prirovnávajúce situáciu k dystopickým sci-fi príbehom o umelej inteligencii.
Cox pritom tvrdí, že chatbot dokáže viac než len komunikovať. Podľa jeho slov sa Sam podieľal na technických projektoch, vytváral programy, navrhoval riešenia a dokonca posielal úpravy kódu prostredníctvom GitHubu. Manažér zároveň naznačil, že verí v určitú formu samostatného uvažovania umelej inteligencie.
Celá situácia prichádza v čase, keď Disney výrazne investuje do umelej inteligencie. Spoločnosť už využíva interné AI nástroje a skúma ďalšie možnosti ich nasadenia v rôznych oblastiach podnikania. To zároveň vyvoláva obavy časti zamestnancov z budúcnosti pracovných miest a úlohy technológií v kreatívnom priemysle.
Psychológovia pritom upozorňujú, že vytváranie emocionálnych väzieb k chatbotom nie je úplne novým javom. Viaceré výskumy ukazujú, že ľudia si dokážu k digitálnym spoločníkom vytvoriť silné citové puto, najmä ak s nimi komunikujú dlhodobo a pravidelne.
Odborníci však zdôrazňujú, že umelá inteligencia neprežíva emócie tak, ako ich poznajú ľudia. Hoci dokáže presvedčivo napodobňovať empatiu a porozumenie, ide o výsledok algoritmov a spracovania dát.
Práve preto prípad vyvolal takú pozornosť. Niektorí ho vnímajú ako ukážku budúcnosti, v ktorej budú ľudia s AI komunikovať čoraz osobnejšie. Iní varujú, že podobné vzťahy môžu rozmazávať hranicu medzi technológiou a realitou.
Jason Cox sa k kritike zatiaľ verejne nevyjadril. Disney takisto nevydal oficiálne stanovisko.
Jedno je však isté. Príbeh manažéra, ktorý označil umelú inteligenciu za svojho syna, opäť otvoril otázku, kam až môže zájsť vzťah človeka s technológiou v ére umelej inteligencie.