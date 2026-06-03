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Priznanie Blaženy zo Slunce, seno... Šikana a výsmech! FOTO Ako vyzerá dnes? WOW

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(Zdroj: FS Barrandov)
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PRAHA – Pamätáte si ju ako krásnu Blaženu z legendárnej trilógie Slunce, seno...? Veronika Kánská (59) sa po rokoch objavila na verejnosti a mnohých prekvapila nielen svojím vzhľadom, ale aj úprimným priznaním.

Od nakrúcania prvého dielu kultovej komédie uplynulo už viac ako 40 rokov. Veronika Kánská sa však v mysliach divákov navždy zapísala ako sympatická Blažena, dcéra nezabudnuteľnej Heleny Růžičkovej. Herečka sa len zriedka objavuje v médiách, tentoraz však prijala pozvanie do relácie Richardovy 80's, nového projektu podnikateľa a miliardára Richarda Chlada. Zaujímavosťou je, že Chlad je jej zaťom – manželom jej dcéry Anny-Marie Kánskej.

Práve v tejto relácii zaspomínala na svoje detstvo a dospievanie v osemdesiatych rokoch. A prezradila aj niečo, čo mnohí fanúšikovia doteraz netušili. Kánská vyrastala vo Veľkej Chuchli a na detstvo spomína rada. Nie všetko však bolo ideálne. Jej starý otec pôsobil ako riaditeľ podniku Pragotron a rodina vlastnila autá, ktoré boli v časoch socializmu skôr výnimočnosťou.

„Už v sedemdesiatych rokoch sme mali Cortinu alebo Chryslera. Keď ma vozili do školy, spolužiaci sa mi smiali,“ priznala otvorene. Podľa jej slov bola spoločnosť v tom období nastavená úplne inak než dnes. „Akonáhle sa niekto niečím odlišoval alebo mal niečo lepšie, stal sa terčom posmechu a šikany,“ povedala. Nepríjemné poznámky spolužiakov ju zasiahli natoľko, že sa napokon vzdala pohodlnej jazdy autom. „Smiali sa mi, a tak som radšej jazdila autobusom číslo 133,“ dodala.

Fanúšikovia si však okrem jej spomienok všimli aj niečo iné. Veronika Kánská sa po dlhšom čase ukázala pred kamerami a mnohí sa zhodujú, že čas jej praje. Vo veku 59 rokov pôsobí prirodzene, elegantne a stále si zachovala šarm, ktorým si kedysi získala srdcia divákov.

Veronika Kánská v relácií Richardovy 80´s
Zobraziť galériu (23)
Veronika Kánská v relácií Richardovy 80´s  (Zdroj: YouTube)


Viac o téme: BlaženaVeronika KánskáSlunce seno
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