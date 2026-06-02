BRUTÁLNY ÚTOK žraloka: Chlapec (11) prišiel v mori o nohu! Záchranárov prosil o jediné

JABOATAO DOS GUARARAPES – Pri miestnej obľúbenej pláži v Brazílii došlo počas bieleho dňa k brutálnemu útoku žraloka. Obeťou morského predátora sa stal malý chlapec. Strýko mu utekal rýchlo na pomoc.
Koncom minulého týždňa, v nedeľu prvého júna, sa na brazílskej pláži Piedade v Jaboatao dos Guararapes odohral okolo 13:40 miestneho času brutálny útok žraloka. Ako informuje NY Post, predátor napadol malého chlapca (11). Záchrannú akciu sa podarilo natočiť na video.
Žralok napadol jeho synovca
Na záberoch je vidieť, ako skupina mužov vynáša na breh nehybné telo chlapca. Jedným z nich je aj jeho strýko, s ktorým prišiel chlapec na pláž. Ako sa neskôr zistilo, žralok odtrhol chlapcovi ľavú nohu. Všetci začali volať o pomoc. Na ďalšom zábere už chlapca obklopuje väčšia skupina ľudí. Čakalo sa na príchod záchranárov.
Miestne médiá neskôr chlapca identifikovali pod menom João Lucas Castor Nemezio Sales. Na pláži bol so strýkom Aldemirom Josem a dvoma ďalšími deťmi. "Všetci sme boli v mori. Ja som vyšiel z vody ako prvý a nechal deti ešte plávať. Potom som začul zvláštny zvuk, otočil sa a pri mojom synovci sa zjavila veľká krvavá škvrna. Ešte bol pri vedomí a prosil ma, aby som ho nenechal zomrieť," hovorí strýko Aldemir.
Kým na miesto nešťastia neprišli záchranné zložky, prvú pomoc poskytovali chlapcovi viacerí plavčíci. Následne ho previezli do najbližšieho zdravotného strediska, a potom do nemocnice Hospital Restauracuo, kde musel podstúpiť akútnu operáciu.
Prebral sa
Chlapec je už pri vedomí a v stabilizovanom stave. K útoku malo dôjsť v oblasti, kde platí výstraha pred výskytom žralokov. Záchranné zložky navyše poukázali, že pozdĺž pláže boli každých niekoľko sto metrov umiestnené výstražné značenia.
"Na značkách bolo jasne uvedené, ktoré oblasti sú pre ľudí nebezpečné a odporúča sa tam radšej vyhnúť plávaniu," vyjadrila sa Danise Alvésová, tajomníčka Štátneho výboru pre monitorovanie incidentov so žralokmi. Ako doplnila, išlo už o 24. prípad útoku žraloka v oblasti Piedade a tretím za tento rok.