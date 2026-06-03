Budúca španielska kráľovná absolvovala výcvik pre výsadkárov

MADRID - Španielska korunná princezná Leonor v utorok dokončila výcvik výsadkárov na Vojenskej parašutistickej škole Méndeza Paradu. Informuje o tom agentúra DPA.
Dvadsaťročná princezná má podľa španielskych médií za sebou niekoľko zoskokov vrátane jedného nočného. Následníčka trónu s približne 50 ďalšími kadetmi po úspešnom absolvovaní výcviku získala diplom a výsadkársky odznak. Výcvik bol súčasťou jej vojenského štúdia na akadémii v meste Murcia, kde je v treťom zo štyroch ročníkov. Štúdium ju má pripraviť na budúcu úlohu vrchnej veliteľky španielskych ozbrojených síl.
Korunná princezná je dcérou kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie a svoju vojenskú kariéru začala na akadémii v Zaragoze. Následne niekoľko mesiacov cvičila aj s námorníctvom. Od septembra je pri letectve a absolvovala už svoj prvý samostatný let.
Aj keď je Leonor považovaná za zasnenú a trochu hanblivú, je tiež vraj rozvážna, odhodlaná a poriadkumilovná, pripomína DPA. Španielske médiá s odvolaním sa na jej vojenských nadriadených píšu, že absolvovala výcvik prežitia a je fyzicky veľmi zdatná.