Zúfalstvo markizáckej herečky: Už má toho dosť... Odkaz arogantným ľuďom!

BRATISLAVA - Má toho dosť! Herečka Kristína Sisková si na sociálnej sieti vyliala srdce a rozhodne si nedávala servítku pred ústa. Znechutená a nahnevaná opísala nepríjemnú skúsenosť, ktorá sa jej a partnerovi Jakubovi stala už druhýkrát za posledné dva mesiace. Nad správaním neznámeho človeka len nechápavo krúti hlavou.
Herečka Kristína Sisková sa na sociálnej sieti podelila s fanúšikmi o nepríjemnú skúsenosť, ktorá ju počas víkendu poriadne vytočila. V emotívnom vyjadrení priznala, že je znechutená a nahnevaná z bezohľadnosti niektorých vodičov v Bratislave. „Ja už naozaj neviem, akí arogantní vodiči jazdia po Bratislave. Som totálne znechutená a nahnevaná, pretože už druhýkrát sa nám s Jakubom za dva mesiace stalo, že niekto oškrel auto, keď sme ho mali normálne zaparkované na ulici,“ hovorí vo videu herečka.
Ako ďalej uviedla, jej vozidlo niekto pred niekoľkými týždňami poškodil poškrabaním z boku. Oveľa horšie však dopadol jej partner Jakub. Do jeho auta mal neznámy vodič naraziť tak, že mu vzadu praskol nárazník a uvoľnila sa aj evidenčná značka. Najväčšie rozhorčenie však v nej nevyvolala samotná škoda, ale prístup človeka, ktorý ju spôsobil. Podľa jej slov po sebe nenechal žiadny kontakt ani odkaz, prostredníctvom ktorého by sa mohol k nehode priznať a situáciu riešiť. „Fakt mi to príde ako totálny nonsens, že človek toto urobí a nenechá ani len papierik s telefónnym číslom. Fakt je to vrchol arogancie,“ dodala nahnevane.
Zdá sa, že opakované incidenty s poškodenými autami jej už poriadne zdvihli tlak. Sisková tak otvorila tému, s ktorou sa stretlo už množstvo vodičov – poškodené zaparkované vozidlo a vinník, ktorý z miesta jednoducho odíde bez stopy. Herečka zároveň verí, že sa podarí vypátrať osobu, ktorá škodu spôsobila. Prostredníctvom sociálnej siete preto vyzvala ľudí, aby sa jej ozvali, ak si incident všimli alebo majú akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť odhaliť vinníka.
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