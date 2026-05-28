Projekt výstavby obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie

BRATISLAVA - Projekt výstavby 12,5 kilometra dlhého obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životného prostredie (EIA). Informovali o tom vo štvrtok minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Definitívne sme správoplatnili rozhodnutie EIA o výstavbe obchvatu mesta Zvolen, ktorý bol, samozrejme, zmenený, to trasovanie,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti Taraba s tým, že úsek nepôjde cez mesto, ale bude obchádzať mesto smerom na Sliač. Ráž považuje ukončenie procesu EIA za veľmi podstatný krok. „Môžeme sa pustiť do projektovania a môžeme ďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý by mal pomôcť aj ministerstvu obrany,“ poznamenal v tejto súvislosti. Kaliňák doplnil, že výstavba obchvatu Zvolena má význam pre armádu z hľadiska mobility.
Obchvat Zvolena patrí medzi strategické investície štátu
Obchvat Zvolena patrí medzi strategické investície štátu. Ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ - Zvolen východ, ktorá spojí existujúcu trasu rýchlostnej cesty Zvolen východ - Pstruša. Vďaka jeho vybudovaniu má byť doprava v okolí Zvolena bezpečnejšia, plynulejšia, komfortnejšia a zároveň prijateľná z hľadiska vplyvov na životné prostredie.