Parlament dal zelenú Tarabovej obnove rodinných domov bez energetických certifikátov

Mimoriadne úspešný program Obnov dom pod vicepremiérom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom bude pokračovať. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novú legislatívu, ktorá nasmeruje 186 miliónov eur z Modernizačného fondu na obnovu minimálne 16 tisíc domácností ohrozených energetickou chudobou. Za novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorú inicioval vicepremiér Taraba, hlasovalo 79 poslancov parlamentu.
„Na rozdiel od kričiacej a nekompetentnej opozície, ktorá za dva roky dokázala zatepliť 300 rodinných domov a reálne hrozilo prepadnutie peňazí z plánu obnovy, je dnes Obnov dom jeden extrémne úspešný projekt. Za dva roky sa nám podarilo obnoviť 28 tisíc rodinných domov, pričom na účtoch domácností skončilo už vyše 420 miliónov eur. Vďaka dnes schválenej legislatíve bude obnova domov pokračovať pre domácnosti s nízkymi príjmami a bez nutnosti dokladovať energetické certifikáty, ktoré zaviedla súčasná opozícia,” zdôraznil Taraba. Výzvu na obnovu domov vyhlási Slovenská agentúra životného prostredia v najbližších mesiacoch. Financovaná bude z Modernizačného fondu mimo prostriedkov štátneho rozpočtu. Náklady na administratívne zabezpečenie výzvy budú hradené z prostriedkov Environmentálneho fondu.
Pokračovanie programu Obnov dom
Pokračovanie programu Obnov dom je podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Juraja Moravčíka dôležitým krokom k modernejšiemu, úspornejšiemu a zdravšiemu bývaniu na Slovensku. „Majitelia rodinných domov opäť získajú možnosť obnoviť svoje bývanie a zároveň získať finančný príspevok, ktorý im v období rastúcich cien energií pomôže výrazne znížiť náklady na domácnosť. Za uplynulé dva roky Slovenská agentúra životného prostredia program nastavila a rozšírila aj pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Výhodou bola nižšia administratívna záťaž – nevyžadovali sme energetické certifikáty a záloha pred realizáciou obnovy. V programe je dôležité pokračovať aj preto, že má priamy vplyv na zvyšovanie kvality bývania v mestách aj na vidieku a zároveň dlhodobo prispieva k ochrane životného prostredia, najmä k zlepšovaniu kvality ovzdušia a znižovaniu znečistenia,“ dodal Juraj Moravčík.
Prijatie novej právnej úpravy bude mať tiež pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Pokračovanie obnovy domov pomôže oživiť stavebný sektor, dodávateľské firmy aj viac pracovných príležitostí pre živnostníkov. Schválená legislatíva zároveň reaguje na prebiehajúce infringementové konania Európskej komisie v oblasti systému obchodovania s emisnými kvótami a zabezpečuje transpozíciu požiadaviek európskej legislatívy v oblasti leteckej a lodnej dopravy. Zavádzajú sa aj časovo obmedzené výnimky z povinnosti odovzdávať emisné kvóty pre vybrané kategórie námorných lodí a plavieb, pri ktorých je potrebné zohľadniť ich technické a prevádzkové špecifiká.