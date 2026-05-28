Polícia zadržala na letisku v Dubaji rappera a ruskú tanečnicu, v batožine mali 17 kg marihuany! Hrozí im trest smrti

DUBAJ – Dubajská polícia zaistila na medzinárodnom letisku batožinu, ktorá patrila britskému rapperovi. V jej útrobách sa nachádzalo 17 kilogramov marihuany. Rappera pustili na kauciu, ale onedlho ho opäť vzali do väzby. Teraz mu navyše hrozí trest smrti.
Rapper z Veľkej Británie sa z Dubaja tak skoro nedostane. Na letisku zhabali batožinu, v ktorej polícia objavila 17 kg marihuany. Hudobníka zadržali aj s ruskou tanečnicou, ktorá mu robila spoločnosť. Ako píše The Sun, rapper zaplatil kauciu a prepustili ho. Následne však prišlo rozčarovanie.
Odhalené meno rappera
V súčasnej dobe je hudobník opäť v cele predbežného zadržania. Ruská tanečnica Karina Zorinová (29) ho obvinila, že to všetko hodil na ňu. Podľa jej slov bola batožina odbavená na jej meno bez toho, aby o tom vedela. Dvojica mala namierené do Bangkoku v Thajsku. Tanečnica pracovala a žila v Phukete. Zarábala si ako tanečnica v nočnom bare. Podľa informácií NEXTA má byť britským rapperom "Big Tobz".
Podľa jej ďalších slov sa stretli v Thajsku. Rapper je mal navrhnúť, aby s ním vycestovala na dvojdňový výlet do Dubaja. Verila jeho teórií, že si aspoň obnoví thajské vízum. Ruské médiá ale informovali, že rapper cestoval do SAE (Spojené arabské emiráty) s "komplicom". Pričom dvojica si krátko pred nástupom do lietadla vymenila kufre.
Údajne o ničom nevedela, mal ju použiť ako návnadu
Zorina povedala, že v ten deň neodletela, pretože sa údajne necítila dobre, ale podľa oficiálnych údajov let začiatkom mája absolvovala. Po prílete do Dubaja colníci našli v jej batožine zapečatené čierne balenie marihuany.
Ruská tanečnica trvá na tom, že sa chce podrobiť testu na detektore lži. Teraz je už presvedčená o tom, že rapper ju celý čas ťahal za nos a použil ako návnadu. V súčasnej dobe sa čaká na výsledky analýzy odtlačkov prstov zo zaisteného kufra.
Obidvom zadržaným hrozia vysoké tresty odňatia slobody, dokonca trest smrti. SAE totiž uplatňujú politiku nulovej tolerancie na všetky drogy vrátane produktov obsahujúcich látku CBD. Formou trestu môže byť aj deportácia z krajiny. Vysoké tresty hrozia aj vtedy, keď u zadržaných nenájdu žiadne drogy, ale testy odhalia, že ich daná osoba užila.