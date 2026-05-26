Šokujúci útok na škole: Afganský migrant sexuálne napadol dievča (11) na toaletách! Rodiny majú strach

KOBLENZ - Školské chodby, ktoré majú byť pre deti najbezpečnejším miestom, sa v nemeckom Koblenzi zmenili na scénu hrôzy. Jedenásťročné dievča tam malo byť podľa vyšetrovateľov sexuálne napadnuté mužom, ktorý sa do budovy dostal neoprávnene a ohrozoval ju nožom. Podozrivý migrant je už vo väzbe.
V nemeckom meste Koblenz polícia zadržala 20‑ročného afganského migranta Nassara S., ktorý je podozrivý zo sexuálneho napadnutia 11‑ročného dievčaťa v škole pre deti so špeciálnymi potrebami. Píšu o tom noviny The Sun. Incident sa mal odohrať ešte 28. apríla v priestoroch toaliet, kam dievča, ktoré označili pseudonymom Samira, odišlo počas vyučovania.
Podľa výpovedí spolužiakov bola preč približne 20 minút. Niektoré deti si vraj v ten deň všimli v areáli školy dvoch starších mužov, ktorí tam nemali čo hľadať. Vyšetrovatelia pracujú aj s verziou, že útočník nebol sám.
Rodina sa o hrôze dozvedela až po niekoľkých dňoch
O prípade sa rodina dozvedela až po niekoľkých dňoch, keď sa dievča zdôverilo svojej sestre. Následne bolo podané trestné oznámenie a polícia začala konať. Podozrivý je vo väzbe od 5. mája a čaká na súd. Prokurátor pre nemecký Bild potvrdil, že aj druhé dievča obvinilo podozrivého zo sexuálneho trestného činu.
Miestni rodičia tvrdia, že obaja muži, ktorí sa v okolí školy pohybovali, sú v štvrti známi ako problémové osoby a podľa nich „si vyhliadli mladé dievčatá“. Rodina obete si najala právnika, ktorý potvrdil, že pri útoku bol použitý nôž. „Vyšetrovanie pokračuje,“ uviedol. Rodičia miestnych detí majú po incidente strach. „Ak už ani v škole nie sú naše deti v bezpečí, kde potom sú,“ pýta sa médií jedna z matiek.
Regionálna školská predstaviteľka Eveline Dziendzio informovala, že škola okamžite aktivovala krízový tím. „Sú v ňom riaditeľ školy, sociálni pracovníci, poradcovia, školská inšpekcia, psychologická služba aj polícia,“ uviedla. V reakcii na incident boli zavedené nové bezpečnostné opatrenia. Škola nainštalovala kamerový systém a nové video‑vrátnice, posilnila dohľad a žiakom ponúkla psychologickú podporu.