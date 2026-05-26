Útok nožom na 55-ročného muža v Čekovciach! So zraneniami ho letecky transportovali do nemocnice

ČEKOVCE - V obci Čekovce v okrese Krupina v utorok polícia zadržala 44-ročného muža, ktorý mal nožom zaútočiť na 55-ročného muža. Toho so zraneniami letecky transportovali do nemocnice. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
K útoku došlo v utorok dopoludnia, podozrivého muža polícia na mieste zadržala. Ako dodala, v súčasnosti prebiehajú prvotné procesné úkony, bližšie informácie k udalosti bude možné preto poskytnúť až neskôr.