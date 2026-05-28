Envirorezort chráni verejný záujem: Stopol prieskum antimónu a zlata v Malých Karpatoch

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stoplo prieskum antimónu a zlata v prieskumnom území Trojarová v Malých Karpatoch. Vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým zrušilo toto územie určené pre spoločnosť Slovak Antimony Corporation. Informoval odbor komunikácie MŽP.
Pre ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) je kľúčové, že envirorezort chráni verejný záujem a v tejto súvislosti nevydal žiadne nové povolenie ani súhlas na geologický prieskum. Akákoľvek budúca ťažba by musela najskôr prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.
„Rozhodnutie sekcie odpadov a geológie ministerstva dalo jasnú bodku za možnou ťažbou antimónu a zlata v Malých Karpatoch. Rovnako je vizitkou nekompetentnosti a farizejstva vedenia envirorezortu za Jána Budaja s Michalom Kičom, ktoré dalo zelenú prieskumnému územiu na toxický antimón a ktoré sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a koliduje s európsky významnými chránenými územiami,“ podotkol Taraba.
Ministerstvo v prvostupňovom rozhodnutí skonštatovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia Trojárová je v rozpore s verejným záujmom, najmä ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov, ktorý prevažuje nad subjektívnymi záujmami držiteľa prieskumného územia a ktorý bol preukázaný v konaní.