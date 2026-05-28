Odsúdili asistenta slávneho herca: Za podanie smrteľnej dávky drogy... Toto je jeho trest!

Osobného asistenta zosnulého amerického herca Matthewa Perryho, Kennetha Iwamasu, ktorý hercovi podal smrteľnú dávku ketamínu, poslal v stredu súd v Los Angeles na tri roky a päť mesiacov do väzenia. Informovala o tom agentúra AP. Šesťdesiatročný Iwamasa zároveň dostal dvojročnú podmienku a pokutu 10 000 dolárov.
Iwamasa bol po boku vtedy 54-ročného Perryho v posledných dňoch jeho života, keď podľa AP fungoval ako asistent, ale zároveň aj ako drogový kuriér a de facto lekár. Bol posledným človekom, ktorý herca videl nažive, a prvým, kto ho našiel mŕtveho. Išlo o posledný z piatich rozsudkov týkajúcich sa úmrtia predstaviteľa Chandlera zo seriálu Friends z októbra 2023.
Pred dvoma týždňami dostal Erik Fleming, ktorý Perrymu sprostredkovával dodávky drogy ketamín, dvojročný trest odňatia slobody. Dílerku Jasveen Sanghaovú poslal súd už v apríli za mreže na 15 rokov. Úmrtie herca Perryho súviselo práve s užitím ketamínu, ktorý sa používa ako anestetikum a v poslednom období čoraz častejšie aj na potláčanie psychických problémov.
Perry podstupoval terapiu ketamínom kvôli depresiám, no látku si zháňal aj mimo liečby. Silné účinky preparátu, ako aj ochorenie tepien a užívanie ďalších liekov podľa vyšetrovateľov viedli k tomu, že herec stratil vedomie a utopil sa vo svojom bazéne.