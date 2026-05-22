Blanár po rokovaní NATO: Trump prekvapil nečakaným krokom, Európa musí zbrojiť na vlastnú päsť

HELSINGBORG - Európske krajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO) musia prebrať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a pri posilňovaní obranného priemyslu musíme vzájomne spolupracovať. Po rokovaní ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie (NATO) vo švédskom Helsingborgu to uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
VIDEO
Slovenský minister ocenil slová šéfa americkej diplomacie Marka Rubia vo Švédsku, že USA chcú byť v rámci NATO silné, ale potrebujú po svojom boku rovnako silnú Európu. Blanár to považuje za veľmi dôležité posolstvo najmä v nadväznosti na nedávne vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o možnom znižovaní počtu amerických vojakov v Európe.
„Dokonca pán prezident Trump na poslednú chvíľu včera ohlásil, že v Poľsku sa to nebude znižovať, čo sú podľa mňa dobré signály a je potrebné na tom stavať,“ poznamenal Blanár. Doplnil tiež, že v posilňovaní obrany a obrannom priemysle musia členovia NATO vzájomne spolupracovať a využívať možnosti podpory zbrojárskeho priemyslu, ktorá prichádza napríklad aj z úrovne Európskej únie.
Ministri zahraničných vecí krajín NATO vo Švédsku rokovali aj o obranných výdavkoch a podľa Blanára sa spoločne zhodli na tom, že členské krajiny sú ochotné napĺňať závery o zvýšení výdavkov na obranu prijaté v Haagu. „Slovenská republika už napĺňa dve percentá výdavkov na obranu. A čo je dôležité, že rovnako napĺňame ten podiel 35 percent z týchto dvoch percent, ktoré idú priamo na modernizáciu armády,“ povedal Blanár.
Stabilita na západnom Balkáne
Šéf slovenskej diplomacie za veľmi dôležitú považuje tiež stabilitu krajín západného Balkánu, ktoré Slovensko podporuje aj v rámci ich integrácie do Európskej únie. Pripomenul, že pri udržiavaní bezpečnosti v regióne zohráva dôležitú úlohu aj NATO a jednotky KFOR, ktorých súčasťou je aj Slovenská republika.
„V prípade, keď to bude potrebné, sme pripravení aj navýšiť náš podiel v našej jednotke, ktorá je súčasťou misie, pretože bezpečnosť západného Balkánu a krajín západného Balkánu je veľmi dôležitá pre budúcu stabilitu a bezpečnosť celej Európy,“ skonštatoval Blanár. Stretnutie ministrov Aliancie v Helsingborgu sa konalo v rámci prípravy na nadchádzajúci oficiálny júlový summit NATO v tureckej Ankare. Diskutovali o posilňovaní obrany, rozvoji obranného priemyslu, situácii na Ukrajine či aktuálnych bezpečnostných výzvach v euroatlantickom priestore.