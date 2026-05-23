Apokalyptické zdraženie pohonných hmôt v EÚ: Jarný KOPANEC do cien, Slovinsko je na samom čele!

BRATISLAVA - Rast cien pohonných látok v Európskej únii pokračoval aj v apríli 2026. Podľa najnovších údajov sa ceny palív a mazív pre osobnú dopravu medziročne zvýšili o viac ako pätinu. Najvýraznejšie zdražela nafta, ktorej cena vyskočila o viac než 33 percent. Všetko sa vyvíjalo relatívne pozitívne do februára 2026. Avšak, prišla jar a s ňou, okrem iného, aj útok Izraela a USA na Irán a nastali komplikácie.
V apríli 2026 vzrástli ceny pohonných látok a mazív v EÚ o 20,8 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tvrdí to Eurostat v poslednom meraní. Ešte v marci bol medziročný rast na úrovni 12,9 percenta. Do februára pritom ceny palív vo väčšine členských štátov skôr klesali.
Ani jedna krajina zdraženiu neušla
Zdražovanie zasiahlo všetky krajiny Európskej únie, pričom až 15 štátov zaznamenalo nárast vyšší ako 20 percent. Najvýraznejší rast cien evidovalo Luxembursko (+33,8 %), nasledovali Francúzsko a Švédsko (obe +29,3 %), Lotyšsko (+28,1 %) a Bulharsko (+27,8 %).
Na opačnom konci rebríčka sa ocitlo Maďarsko, kde ceny vzrástli len o 1,5 percenta. Menšie zdraženie zaznamenali aj Poľsko (+8,8 %) a Taliansko (+12,9 %). Aj Slovensko je na piatom mieste od spodu. V rámci apríla je asi na 15% zdražení.
Nafta zdražela najviac
Najvýraznejšie zdražela nafta. V apríli 2026 bola v EÚ medziročne drahšia o 33,7 percenta. Benzín zdražel o 13,6 percenta. Už v marci pritom ceny nafty stúpli o 19,8 percenta a benzínu o 9,4 percenta.
V porovnaní s marcom si spotrebitelia v apríli priplatili za naftu o ďalších 7,9 percenta a za benzín o 2,4 percenta. Ceny nafty medzimesačne vzrástli vo všetkých členských krajinách EÚ. Najvýraznejší rast zaznamenalo Slovinsko (+23,5 %), Bulharsko (+19,5 %) a Cyprus (+18 %). Najmiernejšie zdraženie evidovali Poľsko (+1,9 %), Rumunsko (+2,3 %) a Bulharsko (+2,6 %).
Benzínový cenový hybrid na slovenský štýl
V prípade zdraženia nafty už Slovensko tak nízko nie je a s vyše 13-percentným zdražením je na šiestom mieste. Medzi prvými krajinami sme navyše čiernou ovcou aj s významným zdražením benzínu na úrovni 10 percent, pričom takéto hodnoty nedosahuje ani Chorvátsko, ktoré je pre d nami a Fínsko, ktoré je v rebríčku za nami. V tomto prípade je pred nami len Slovinsko.
Pri benzíne zaznamenalo rast cien 23 krajín EÚ. Najvýraznejšie zdraženie hlásili už spomínaní Slovinci a najnižšie Írsko (+1,3 %). Naopak, Rumunsko (-1,2 %), Španielsko (-4,6 %) a Poľsko (-6,1 %) zaznamenali v apríli pokles cien oproti predchádzajúcemu mesiacu.