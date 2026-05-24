Rubio otvorene: Jadrovú dohodu s Iránom nemožno vyrokovať za 72 hodín

NAÍ DILLÍ - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu pre denník The New York Times (NYT) povedal, že dohovor s Iránom si získal podporu v regióne, no dohodu o otázkach jadrového programu Teheránu nemožno dosiahnuť za 72 hodín. Informuje agentúra AFP.
„Pustíme sa do toho až neskôr. Jadrové rozhovory sú vysoko technická záležitosť. Jadrovú otázku nemôžete vyriešiť za 72 hodín na zadnej strane servítky,“ povedal Rubio v krátkom rozhovore pre NYT. „Máme sedem alebo osem krajín v regióne, ktoré podporujú tento prístup, a sme pripravení pokračovať v tomto prístupe,“ dodal.
Teherán nemôže získať jadrovú zbraň
Vyjadrenia Rubia prišli po tom, ako prezident USA Donald Trump oznámil, že nariadil svojim vyjednávačom, aby sa pri dosahovaní dohody s Iránom neponáhľali. Teherán podľa neho musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň. Prezident USA ešte v sobotu večer tvrdil, že memorandum o porozumení s Iránom bolo z veľkej časti dohodnuté a čaká sa na jeho finalizáciu. Rubio následne povedal, že ešte v nedeľu by mohlo dôjsť k oznámeniu dohody, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe.
„Rokovania prebiehajú hladko a konštruktívne a svojim predstaviteľom som dal pokyn, aby sa neponáhľali s uzavretím dohody, keďže čas hrá v náš prospech,“ napísal šéf Bieleho domu v nedeľňajšom príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Portál Axios uviedol, že podpis dohody sa v nedeľu neočakáva. Možná dohoda by podľa správy predĺžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv, Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.Vysokopostavený predstaviteľ USA podľa Axiosu povedal, že je stále potrebné doriešiť detaily, pričom „pomalý a neprehľadný“ charakter rozhodovania v Iráne by mohol dohodu posunúť o ďalších niekoľko dní.