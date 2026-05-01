Útok psa na malého chlapčeka: S vážnym poranením v oblasti tváre ho transportoval vrtuľník!

PRAHA - V Česku pohrýzol pes malé dieťa priamo do tváre. Dieťa muselo byť následne s ťažkým poranením transportované vrtuľníkom do nemocnice v Prahe.
Tragédia sa stala v pondelok večer v jednej obci v karlovarskom kraji. Ako pre TN.cz uviedla hovorkyňa záchrannej služby Simona Kratochvílová, išlo dieťa predškolského veku. „Po ošetrení na mieste sme ho s vážnym poranením v oblasti tváre odovzdali leteckej záchrannej službe, ktorá ho transportovala do Fakultnej nemocnice Motol,“ povedala.
Podľa polície sa tragédia stala v pondelok večer okolo 20. hodiny. "Môžeme potvrdiť, že sme včera krátko po 20. hodine večernej prijali oznámenie o napadnutí maloletej osoby psom, ktorého mala rodina v domácnosti v jednej obci na Karlovarsku," uviedli. "Vzhľadom k veku nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie," dodali.