Obrovská tragédia v Rakúsku: Na manželský pár zaútočilo stádo kráv! Žena na mieste zomrela

VIEDEŇ - V Rakúsku zaútočilo stádo kráv na manželský pár. Sedemdesiatšesťročná žena zomrela a jej o dva roky mladší manžel utrpel ťažké zranenia, informovala polícia.
Nešťastie sa odohralo v nedeľu na označenej pastvine v obci Oberlienz vo Východnom Tirolsku. Jeho presný priebeh je doteraz predmetom vyšetrovania, napísala polícia v spolkovej krajine Tirolsko. Žena zomrela na mieste, zatiaľ čo jej manžela previezol vrtuľník so závažnými poraneniami do nemocnice v Innsbrucku. Na pastvine sa v tom čase nachádzalo niekoľko desiatok kráv.
Vlani v septembri zomrel v rakúskych Alpách po útoku stáda kráv 85-ročný turista z Viedne a jeho 82-ročná manželka bola zranená. V roku 2024 zomrela za podobných okolností turistka s dvoma psami, pričom ďalšie smrteľné útoky sa odohrali aj v rokoch 2017 a 2014.
Po útoku v roku 2014 vydala rakúska vláda odporúčanie, podľa ktorého sa turisti majú držať ďalej od stád na horských pastvinách a vodiť svojich psov na vodítku. V prípade útoku ich ale majú pustiť, pripomenula agentúra AFP.