Sociálne siete zaplavili AI fotky Fica s rodinou: Stopy bizarných stránok vedú až do Vietnamu!

BRATISLAVA– Premiér Robert Fico v slzách objíma novonarodené dieťa, modlí sa s manželkou uprostred námestia alebo spieva hymnu po boku svojho syna. Slovenský internet v poslednom období zaplavili mimoriadne emotívne príspevky, ktoré predsedu vlády vykresľujú ako dokonalého otca, manžela a vlastenca. Tisíce slovenských používateľov im bez váhania uverili, písali gratulácie a šírili ich ďalej.

Investigatívny projekt Hoaxy a podvody však spoločne so svojimi analytikmi odhalil šokujúce pozadie: ide o sofistikovanú sieť takzvaných trollích stránok, ktorej nitky vedú až do Vietnamu a Arménska. Za týmito príspevkami nestoja reálni slovenskí podporovatelia a nenašlo sa ani žiadne priame prepojenie na domáce politické strany.

V skutočnosti ide o chladný a mimoriadne výnosný internetový biznis. Cieľom ázijských fariem na obsah je zaplaviť sociálne siete čímkoľvek, čo vyvolá silnú emóciu, vygeneruje lajky, kliknutia a v konečnom dôsledku prinesie obrovské peniaze z reklamy.

Medzi najpopulárnejšie statusy na novovzniknutej stránke „Dnešný pohľad na politiku“ záber Roberta Fica s bábätkom v náručí s popisom, že ide o spomienku na jeho novorodenú dcéru, ktorá mu vtisla slzy do očí. Desiatky ľudí v komentároch okamžite začali politikovi blahoželať. Obrázky sú pritom kompletne vygenerované umelou inteligenciou (AI). Podľa analytikov proces prebieha automatizovane – ázijskí zamestnanci pre jazykovú bariéru používajú systémy AI, ktoré slovenskú realitu deformujú do úplne bizarných rozmerov.

Vietnamská a arménska stopa

Za infraštruktúrou týchto obsahových fariem stoja podľa zistení stránky Hoaxy a podvody technologické firmy z Ázie. Jednou z nich je spoločnosť Metaconex z Hongkongu s pobočkou vo vietnamskom meste Da Nang, ktorú vedie Nguyen Hoai Thanh. Navonok predáva nástroje na tvorbu webov, v praxi jej systémy slúžia ako podhubie pre koordinované podvody.

Ešte masívnejší záber má vietnamská firma BEEUP, na čele ktorej stojí Ngô Đăng Hưng. Táto spoločnosť sa na svojom webe otvorene chváli tým, že spravuje viac ako 1 600 facebookových stránok s takmer 10 miliónmi členov po celom svete a denne na ne chrlí stovky automatizovaných príspevkov. Ich cieľom je prelinkovať dôverčivých ľudí na ich vlastnú sieť webových portálov a zarábať na zobrazovaní reklamy.

 
 

Podobný vzorec správania analytici objavili aj v arménskej spoločnosti Hayly. Tá pre zmenu parazituje na vymyslených škandáloch slovenských politikov, kde s obľubou šíri vymyslené príbehy o tajnom sexuálnom živote exprezidenta Andreja Kisku či falošné kompromitujúce fotky Roberta Fica s televíznymi moderátorkami.

Cielia na najzraniteľnejších

Najsmutnejším faktom celej schémy je to, koho si ázijskí internetoví špekulanti vybrali za svoj cieľ. Analýza dát priamo z knižnice reklám spoločnosti Meta (Meta Ads Library) odhalila, že vietnamské stránky si za peniaze masívne sponzorovali dosah svojich príspevkov.

V systéme mali cielene nastavené publikum vo vekovej kategórii od 50 do viac ako 65 rokov, pričom obsah najviac zasahoval staršie ženy. Práve táto skupina ľudí má tendenciu emóciám na internete rýchlejšie uveriť, chýba jej dostatočná digitálna gramotnosť na odhalenie AI podvodov a ochotne na príspevky reaguje.

Platby za tieto politické reklamy odchádzali na Facebooku priamo vo vietnamských dongoch. Kto presne si však kampaň u ázijských firiem objednal a zaplatil, zatiaľ nie je jasné.

