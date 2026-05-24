Absolútny BIZÁR na železničnej stanici: Muž spal milimetre od prechádzajúcich vlakov, nastal ŠOK, veď je hľadaný!

TÁBOR - Nebezpečný incident na železničnej stanici v českom Tábore mohol skončiť tragédiou. Muž ležal v blízkosti nástupišťa tak nebezpečne, že mu podľa svedkov hrozil stret s prichádzajúcim vlakom. Po zásahu mestskej polície navyše vyšlo najavo, že po ňom pátrajú policajti.
Na situáciu upozornil vo večerných hodinách cestujúci Českých dráh. Ten oznámil, že v priestore nástupišťa na stanici v Tábore leží osoba v nebezpečnej polohe. Na miesto okamžite vyrazili mestskí policajti.
"Muž po prebudení strážnikmi javil známky opitosti a začal sa sťažovať na bolesť brucha," napísala mestská polícia českého mesta Tábor.
Je celoštátne hľadaný a spal pri koľajniciach
Situácia sa však ešte viac skomplikovala po preverení jeho totožnosti. Strážnici zistili, že po mužovi bolo vyhlásené celoštátne pátranie.
Na miesto preto privolali nielen záchranárov, ale aj hliadku Policajného zboru Českej republiky, ktorá si celý prípad prevzala. O dôvodoch pátrania polícia zatiaľ neinformovala.