Polícia pátra po obetiach beštiálneho taxikára: Ženám sľúbil odvoz, brutálne znásilnil mladé dievča

PRAHA – Česká polícia rieši mimoriadne mrazivý prípad, ktorý sa odohral ešte v noci na nedeľu 26. apríla v samotnom centre Prahy. Kriminalisti zadržali muža, ktorý sa vydával za zmluvného prepravcu (taxikára) a dvom mladým ženám ponúkol odvoz domov. Celá situácia sa však zmenila na horor. Jednu z nich šofér uniesol k cintorínu, vyhrážal sa jej smrťou a brutálne ju znásilnil. Polícia sa obáva, že obetí môže byť viac, a žiada verejnosť o pomoc.
O hrôzostrašnom incidente informovala hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčová. Obvinený muž je momentálne stíhaný väzobne a v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov.
Podľa zistení vyšetrovateľov muž naložil dve mladé ženy do svojho auta s tým, že ich bezpečne odvezie domov. Už počas jazdy však začal byť agresívny a jednu z nich začal bez jej súhlasu obchytkávať. Keď auto dorazilo na cieľovú adresu, prvej z mladých žien sa podarilo úspešne vystúpiť a odísť domov.
Druhá z nich, ktorá sedela na prednom sedadle vedľa vodiča, chcela zo strachu okamžite vystúpiť tiež. Agresívny šofér ju však donutil sadnúť si späť a z miesta rýchlo odišiel. S prestrašeným dievčaťom zamieril k cintorínu, kde auto odstavil. Tam sa jej začal vyhrážať zabitím a následne ju znásilnil.
Obetí môže byť viac
Zúfalá mladá žena po hroznom zážitku okamžite zalarmovala políciu. Situáciu vyšetrovateľom komplikoval fakt, že obeť nepoznala meno šoféra, nevedela, pre akú spoločnosť pracuje, a v šoku si nezapamätala ani evidenčné číslo vozidla.
Pražským kriminalistom sa však podarilo podozrivé auto identifikovať a muža zadržať. Pri preverovaní jeho minulosti navyše zistili, že nejde o jeho prvý prehrešok. Už vo februári tohto roka na neho iná žena podala trestné oznámenie. V tom čase muž reálne pracoval pre prepravnú spoločnosť a zákazníčku v aute verbálne napadol, vulgárne jej nadával a oháňal sa päsťami. Tejto žene sa vtedy našťastie podarilo z auta včas utiecť.
Vyšetrovatelia majú vážne podozrenie, že muž sa mohol dopustiť obdobného násilného konania aj v minulosti a obetí môže byť v hlavnom meste oveľa viac. „Žiadame všetky ženy, ktoré majú negatívnu alebo traumatizujúcu skúsenosť s vodičom prepravnej spoločnosti, ktorý jazdil na sivom vozidle Škoda Octavia, aby sa bezodkladne prihlásili na policajnú linku 158,“ apeluje na verejnosť policajná hovorkyňa Eva Kropáčová.