Streda27. máj 2026, meniny má Iveta, zajtra Viliam

PORIADNY bizár! Dvojica ukradla 600-kilogramové potrubie... FOTO Neuveríte, ako ho prenášali cez Bratislavu

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Pohľad, ktorý sa obyvateľom Bratislavy aj policajnej hliadke v stredu ráno naskytol, rozhodne nepatril k bežným. Uprostred križovatky na ulici Jozefa Čabelku sa totiž pohybovala dvojica, ktorá sa pokúšala cez mesto previezť takmer 600‑kilové kovové potrubie – naložené nie na techniku či nákladné auto, ale na nákupný a paletový vozík. Bizarnú scénu rieši polícia.

Na križovatke ulice Jozefa Čabelku sa objavila dvojica, ktorá sa rozhodla riešiť „logistiku“ po svojom – takmer 600‑kilové potrubie prevážali cez mesto pomocou nákupného a paletového vozíka. Podľa hovorcu bratislavskej krajskej polície Michala Szeiffa bola hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky na miesto privolaná po telefonickom oznámení. Na mieste sa mali nachádzať dve osoby – muž a žena.

Dvojica mala podľa polície potrubie ukradnúť. „Tí z jedného z blízkych areálov mali odcudziť takmer 600 kg vážiace potrubie, ktorého jeden koniec naložili na nákupný vozík a druhý koniec na paletový vozík, pričom s týmto potrubím sa premiestňovali cez uvedenú križovatku,“ doplnil Szeiff.

PORIADNY bizár! Dvojica ukradla
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Policajti 38‑ročného muža a 36‑ročnú ženu na mieste obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na oddelenie. Prípad si prevzali policajti Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III, ktorí preverujú okolnosti krádeže aj spôsob, akým sa dvojica pokúšala s masívnym potrubím manipulovať.

Viac o téme: PotrubieNákupný vozíkKrádežBratislavaBizarný prípad
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Absolútny BIZÁR na železničnej
Absolútny BIZÁR na železničnej stanici: Muž spal milimetre od prechádzajúcich vlakov, nastal ŠOK, veď je hľadaný!
Zahraničné
Polícia zažila neskutočný BIZÁR:
Polícia zažila neskutočný BIZÁR: Muž (34) sa ukrýval pred ročným trestom vo väzení v kuchynke pod drezom!
Zahraničné
FOTO Mladík v Pardubiciach sa
BIZARNÝ pokus o samovraždu: Mladík sa vyhrážal, že vyskočí z okna! Byt sa nachádzal na PRÍZEMÍ
Zaujímavosti
Z Paríža odletelo PRÁZDNE
Z Paríža odletelo PRÁZDNE lietadlo Ryanair! Takmer 200 ľudí ostalo na letisku, dôvod všetkých šokoval
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany SaS k akutálne politickej situácii
Tlačová konferencia strany SaS k akutálne politickej situácii
Správy
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Prominenti
Polícia obvinila muža, ktorý mal na ubytovni ohrozovať recepčného nožom
Polícia obvinila muža, ktorý mal na ubytovni ohrozovať recepčného nožom
Správy

Domáce správy

Slovák Erik s manželkou
Nové DETAILY a POSUN v prípade Slováka, ktorý v Nemecku zabil manželku a dcéru sekerou: Prekvapivý VERDIKT na súde
Zahraničné
Ilustračné foto
Muža mali v jeho dome napadnúť: Polícia rieši porušenie domovej slobody a zranenia
Domáce
László Gubík a Michal
PS a Maďarská aliancia začínajú dialóg o zmene: Hľadajú spoločný postup pred voľbami a prieniky v kľúčových témach
Domáce
Z predaja sťahujú viaceré vody od obľúbených slovenských značiek. Nepite ich, varujú hygienici
Z predaja sťahujú viaceré vody od obľúbených slovenských značiek. Nepite ich, varujú hygienici
Regióny

Zahraničné

Slovák Erik s manželkou
Nové DETAILY a POSUN v prípade Slováka, ktorý v Nemecku zabil manželku a dcéru sekerou: Prekvapivý VERDIKT na súde
Zahraničné
Obžalovaná Daniela Kletteová
Bývalú ultraľavicovú teroristku z RAF odsúdili na 13 rokov za lúpeže
Zahraničné
Ilustračné foto
Polícia zadržala ďalšieho podozrivého v prípade útoku pri pamätníku holokaustu
Zahraničné
Ilustračné foto
Teherán prekvapuje vyhlásením: Vojna s USA je podľa Revolučných gárd nepravdepodobná, no hrozby pokračujú
Zahraničné

Prominenti

Lisa Rinna
Televízna ikona šokovala na červenom koberci: Namiesto topu len kravata cez bradavky!
Zahraniční prominenti
Veronika Rajek 2 týždne
Veronika Rajek 2 týždne po pôrode: FOTO Už má na bruchu opäť tehličky!
Domáci prominenti
Kylie Minogue
Najväčia bolesť akú si vie žena predstaviť: Kylie Minogue napísala list svojmu nenarodenému dieťaťu!
Zahraniční prominenti
Jasmina Alagič
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Prečo každú jar ochorie takmer polovica populácie? Odpoveď prekvapí
Zaujímavosti
Hrad Rocca Calascio sa
Hrad Rocca Calascio sa stal filmovou legendou: Zahviezdil v Mene ruže aj Jastrabej žene
dromedar.sk
Nová injekcia na chudnutie
Nová injekcia na chudnutie šokovala vedcov: Výsledky vraj konkurujú operácii žalúdka
Zaujímavosti
Aká je pravda o
Aká je pravda o treťom oku? Vedci odhalili odkiaľ pochádza a prečo ho máme!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorú si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk

Ekonomika

Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Tvrdili, že vezú len batožinu: Colníci na hranici s Ukrajinou našli stovky liekov aj omamné látky! (foto)
Tvrdili, že vezú len batožinu: Colníci na hranici s Ukrajinou našli stovky liekov aj omamné látky! (foto)
Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!

Šport

Futbal prišiel o veľké meno, lekári mu zobrali nádej na návrat: Takto som skončiť nechcel
Futbal prišiel o veľké meno, lekári mu zobrali nádej na návrat: Takto som skončiť nechcel
Ostatné
MS V HOKEJI 2026 Slováci podali podnet na rozhodcov: Potom nám pískali Česi, reaguje Šatan
MS V HOKEJI 2026 Slováci podali podnet na rozhodcov: Potom nám pískali Česi, reaguje Šatan
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Kompletný program štvrťfinále: Šlágre gigantov aj veľké prekvapenie
MS V HOKEJI 2026 Kompletný program štvrťfinále: Šlágre gigantov aj veľké prekvapenie
MS v hokeji
Český klub zasiahla tragická správa: Vyhasol život mladého futbalistu (†21)
Český klub zasiahla tragická správa: Vyhasol život mladého futbalistu (†21)
Chance liga

Auto-moto

Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Hľadám prácu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Získaj prácu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Vyhorenie
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Získaj prácu

Varenie a recepty

Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Blanšírovanie: Tajomstvo sviežo zelenej brokolice a dokonale chrumkavej zeleniny
Blanšírovanie: Tajomstvo sviežo zelenej brokolice a dokonale chrumkavej zeleniny
Rady a tipy
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Ukrajina otestovala holandský AI systém na zachytávanie dronov typu Shahed. Rusom môže skomplikovať masové útoky
VIDEO: Ukrajina otestovala holandský AI systém na zachytávanie dronov typu Shahed. Rusom môže skomplikovať masové útoky
Armádne technológie
USA platia 25-tisíc dolárov mesačne za pripojenie jediného dronu LUCAS k sieti Starshield. Pentagon je čoraz viac závislý od SpaceX
USA platia 25-tisíc dolárov mesačne za pripojenie jediného dronu LUCAS k sieti Starshield. Pentagon je čoraz viac závislý od SpaceX
Vojenská technika
Kvantová batéria už nie je len teória. Vedci ukázali prototyp, ktorý dokázal zo svetla vytvoriť elektrický prúd
Kvantová batéria už nie je len teória. Vedci ukázali prototyp, ktorý dokázal zo svetla vytvoriť elektrický prúd
Veda a výskum
Američania testujú novú zbraň proti dronom. Lacný IonStrike môže chrániť aj Slovensko a celé východné krídlo NATO
Američania testujú novú zbraň proti dronom. Lacný IonStrike môže chrániť aj Slovensko a celé východné krídlo NATO
Armádne technológie

Bývanie

Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou

Pre kutilov

Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Adriana Sklenaříková prežíva najťažšie obdobie života: Spor o dcéru sa zmenil na verejný boj plný obvinení
Zahraničné celebrity
Adriana Sklenaříková prežíva najťažšie obdobie života: Spor o dcéru sa zmenil na verejný boj plný obvinení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovák Erik s manželkou
Zahraničné
Nové DETAILY a POSUN v prípade Slováka, ktorý v Nemecku zabil manželku a dcéru sekerou: Prekvapivý VERDIKT na súde
Alojz Hlina
Domáce
Ťažké chvíle Alojza Hlinu: Jeho matka skončila v nemocnici! Poslanec opísal hrozivý incident
AKTUÁLNE Veľký policajný zásah
Domáce
AKTUÁLNE Veľký policajný zásah na západnom Slovensku: Akcia s krycím názvom VALENTÍN!
PORIADNY bizár! Dvojica ukradla
Domáce
PORIADNY bizár! Dvojica ukradla 600-kilogramové potrubie... FOTO Neuveríte, ako ho prenášali cez Bratislavu

Ďalšie zo Zoznamu