PORIADNY bizár! Dvojica ukradla 600-kilogramové potrubie... FOTO Neuveríte, ako ho prenášali cez Bratislavu

BRATISLAVA - Pohľad, ktorý sa obyvateľom Bratislavy aj policajnej hliadke v stredu ráno naskytol, rozhodne nepatril k bežným. Uprostred križovatky na ulici Jozefa Čabelku sa totiž pohybovala dvojica, ktorá sa pokúšala cez mesto previezť takmer 600‑kilové kovové potrubie – naložené nie na techniku či nákladné auto, ale na nákupný a paletový vozík. Bizarnú scénu rieši polícia.
Na križovatke ulice Jozefa Čabelku sa objavila dvojica, ktorá sa rozhodla riešiť „logistiku“ po svojom – takmer 600‑kilové potrubie prevážali cez mesto pomocou nákupného a paletového vozíka. Podľa hovorcu bratislavskej krajskej polície Michala Szeiffa bola hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky na miesto privolaná po telefonickom oznámení. Na mieste sa mali nachádzať dve osoby – muž a žena.
Dvojica mala podľa polície potrubie ukradnúť. „Tí z jedného z blízkych areálov mali odcudziť takmer 600 kg vážiace potrubie, ktorého jeden koniec naložili na nákupný vozík a druhý koniec na paletový vozík, pričom s týmto potrubím sa premiestňovali cez uvedenú križovatku,“ doplnil Szeiff.
Policajti 38‑ročného muža a 36‑ročnú ženu na mieste obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na oddelenie. Prípad si prevzali policajti Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III, ktorí preverujú okolnosti krádeže aj spôsob, akým sa dvojica pokúšala s masívnym potrubím manipulovať.