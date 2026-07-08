OÚ Bratislava vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu, uviedol Žilinka

BRATISLAVA - Okresný úrad (OÚ) Bratislava vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu. Rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže boli zrušené. Informuje o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti.
„Okresný úrad Bratislava vyhovel všetkým trom protestom prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave podaným proti rozhodnutiam o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže v areáli Istrochem a rozhodnutia o zastavení konania boli zrušené,“ konštatuje Žilinka. Postup orgánov prokuratúry je podľa neho vyjadrením „dôslednej ochrany verejného záujmu a práv štátu“ zo strany prokuratúry SR.
Generálna prokuratúra SR doplnila, že okresný úrad vyhovel všetkým trom protestom 3. júla. Protesty podala Krajská prokuratúra v Bratislave v apríli. Podané protesty prokurátora boli zároveň doručené aj podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia SR Tomášovi Tarabovi (nominant SNS).
Krajská prokuratúra v Bratislave podala tri protesty prokurátora proti rozhodnutiam OÚ Bratislava o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže nachádzajúce sa v areáli spoločnosti Istrochem v Bratislave. Prokuratúra vysvetlila, že v konaní doposiaľ nebolo preukázané splnenie zákonných podmienok na to, aby povinnosti vzťahujúce sa k odstráneniu environmentálnej záťaže, ktoré by boli inak uložené povinnej osobe, znášal štát.
Protesty prokurátora sa týkali rozhodnutí z roku 2025 o zastavení konania o určení povinných osôb za envirozáťaže v troch lokalitách bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave (CHZJD). Areál bývalých CHZJD v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil v roku 2022 holding vtedy patriaci súčasnému premiérovi ČR Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem reality. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur.